Sinead O'Connor｜死前最後貼文悲訴 兒子自殺後「我猶像半夜的不死怪物」

Sinead O'Connor曾在最後一批貼文中，談到17歲兒子Shane去年自殺身亡一事。據報Sinead O'Connor當時回應網民一則叫大家用emoji來形容自己的人生的貼文，她一口氣貼出10個「哭泣」emoji，附以hashtag「#我17歲兒子2022年自殺身亡」(#lostmy17OldSonToSuicidein2022)。

Sinead O'Connor｜指兒子是「唯一無條件愛我的人」

Sinead O'Connor並寫道︰「自此我就像『午夜的不死怪物』(living as an undead night creature、行屍酒肉)一樣。他是我命中至愛、靈魂之燈。我們是合二為一的靈魂。他是唯一一個無條件愛我的人(He was the only person who ever loved me unconditionally)。」

此外，Sinead O'Connor又曾分享一系列慘情歌，其中一首註明獻給「所有自殺孩子的母親」。據報Sinead O'Connor生前受抑鬱症困擾，家人為保私隱，未有公布她的死因。