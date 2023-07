Sinead O'Connor｜死前最後貼文悲訴 兒子自殺後「我猶像半夜的不死怪物」

Sinead O'Connor|指兒子是「唯一無條件愛我的人」

Sinead O'Connor並寫道︰「自此我就像『午夜的不死怪物』(living as an undead night creature、行屍酒肉)一樣。他是我命中至愛、靈魂之燈。我們是合二為一的靈魂。他是唯一一個無條件愛我的人(He was the only person who ever loved me unconditionally)。」

此外,Sinead O'Connor又曾分享一系列慘情歌,其中一首註明獻給「所有自殺孩子的母親」。據報Sinead O'Connor生前受抑鬱症困擾,家人為保私隱,未有公布她的死因。