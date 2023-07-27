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2023-07-27 19:14:17

Sinead O'Connor｜死前最後貼文悲訴 兒子自殺後「我猶像半夜的不死怪物」

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Sinead O'Connor(左)與兒子Shane。(互聯網)

Sinead O'Connor(左)與兒子Shane。(互聯網)

愛爾蘭著名女歌手Sinead O'Connor逝世，終年56歲。英媒回顧Sinead O'Connor離世之前在Twitter發布的最後貼文，令人心痛不已。

Sinead O'Connor曾在最後一批貼文中，談到17歲兒子Shane去年自殺身亡一事。據報Sinead O'Connor當時回應網民一則叫大家用emoji來形容自己的人生的貼文，她一口氣貼出10個「哭泣」emoji，附以hashtag「#我17歲兒子2022年自殺身亡」(#lostmy17OldSonToSuicidein2022)。

Sinead O'Connor的一則貼文中提到兒子的死帶來無盡傷痛。(互聯網) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor。(美聯社、路透社) Sinead O'Connor分享的歌單，其中一首稱獻給「自殺孩子的所有母親」。(互聯網)

Sinead O'Connor｜指兒子是「唯一無條件愛我的人」

Sinead O'Connor並寫道︰「自此我就像『午夜的不死怪物』(living as an undead night creature、行屍酒肉)一樣。他是我命中至愛、靈魂之燈。我們是合二為一的靈魂。他是唯一一個無條件愛我的人(He was the only person who ever loved me unconditionally)。」

此外，Sinead O'Connor又曾分享一系列慘情歌，其中一首註明獻給「所有自殺孩子的母親」。據報Sinead O'Connor生前受抑鬱症困擾，家人為保私隱，未有公布她的死因。

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