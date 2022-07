Uber逾12萬內部文件外洩 《衛報》質疑公司曾以司機安全博輿論支持

英國《衛報》獲得出租車巨企Uber逾12.4萬份內部文件、電郵及單據,並與國際調查記者聯盟(ICIJ)合作分析,聲稱揭示Uber在創立初期的運作模式有「道德疑問」(ethically questionable),包括時任的CEO認為,的士司機反Uber的暴力行為,有助Uber成功。

《衛報》把該批來自2013至17年的文件,稱為「Uber檔案」(Uber files),當中包括8.3萬封電郵、iMessages及WhatsApp訊息,部分揭露Uber共同創辦人及時任CEO卡蘭尼克(Travis Kalanick)跟公司高層毫不忌諱的對話。

報道指文件揭Uber當年曾鼓勵司機示威

該報指在2016年,法國巴黎有的士司機罷工抗議Uber影響生計,並釀成騷亂,有電郵揭露卡蘭尼克叫法國的Uber高層鼓勵Uber司機,跟的士司機打對台集會,有Uber高層指這或會危及旗下司機安全,卡蘭尼克回應稱「我認為值得」(I think it’s worth it),「暴力能保證成功」(Violence guarantee[s] success)。報道指有Uber前高層向該報稱,把司機「武器化」、令爭議持續曾是該公司策略,如2015年3月荷蘭有的士司機襲擊Uber司機,Uber即鼓勵司機報警,並將遭遇告訴當地主要報章。據稱當時Uber一名經理在電郵中寫道,「我們先讓暴力故事持續多幾日,然後才提出解決方法」(We keep the violence narrative going for a few days, before we offer the solution)。

《衛報》又指,有文件揭示當年的Uber有阻撓執法部門調查之嫌,包括Uber某辦公室一旦遭搜查,公司有技術可即時切斷該辦公室與集團主要數據系統的連繫,以阻止執法部門搜集證據,公司內部稱此方法為「kill switch」,據報曾在法國、荷蘭、比利時、印度、匈牙利及羅馬尼亞等地使用最少12次。

報道還揭示了Uber過去不少遊說工作,尋求多國修改當地勞工及出租汽車法例。《衛報》指有通訊記錄顯示,時任法國經濟部長馬克龍(Emmanuel Macron)曾與卡蘭尼克對話,並容許Uber人員頻密接觸他與其同事。有文件揭示,馬克龍曾與卡蘭尼克會面4次,並達成秘密協議,其後放寬規管民眾加入Uber的法例。

Uber前CEO否認置司機安全不顧

Uber發言人回應報道,指公司過去在對待司機上確有過失,但強調公司及卡蘭尼克均不欲Uber司機受暴力對待,並指報道提及的已是前CEO時期的事,已過了近10年,強調公司如今不會容忍有關做法。至於「kill switch」,公司指已於2017年卡蘭尼克離任後停用。

卡蘭尼克發言人則稱,「kill switch」當年是企業常見的安排,並非要妨礙司法公正。發言人並質疑部分文件真偽,指卡蘭尼克從沒提出以司機安全獲取好處(never suggested that Uber should take advantage of violence at the expense of driver safety),任何稱他參與有關行為的說法均屬「完全錯誤」。