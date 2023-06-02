一手動態｜新盤續進攻 本月湧3千伙

樓市焦點落在一手，踏入6月即有全新盤登場！協成行發展、位於筲箕灣東大街住宅項目昨命名「傲華」(ORIA)，提供156伙，最快月內推售。據統計，本月最少有7個新盤部署開賣，涉及約2,916伙，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期料成本月「頭炮」。
協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，傲華樓高23層，單位實用面積190至737方呎，一房佔72伙，開放式及兩房各設54伙及18伙，連平台或天台的特色戶涉12伙。項目售樓說明書、示範單位及價單已準備就緒，定價參考同區一手及二手售價。
協成行發展總經理方添輝指，項目由集團於2020年透過強拍方式以8.04億元統一業權。地盤面積約7,680方呎，以重建後可建樓面面積6.9萬方呎計，每方呎樓面地價約1.16萬元。
NOVO LAND加推單位有約5%加價空間
已於周二推出首批186伙的NOVO LAND第2A期，今日起收票，新地代理總經理陳漢麟透露，項目的示範單位於兩日累錄約6,000人次參觀，當中約70%來自新界區，視乎收票情況部署周末加推，料單位有約5%至10%加價空間。
NOVO LAND第2A期提供929伙，由3座住宅大樓組成，發展商先以樓花形式推售Arreso第3座及第5座，涉519伙；而Charlot第1座待至接近現樓階段發售。先推售的兩座均處於項目基座商場NOVO Walk之上，新地代理副總經理孫雅茵稱，NOVO Walk佔地約4.8萬方呎，提供約40間商舖，目前出租率約85%，呎租約80元至120元水平，料明年中開幕。
新界區另一新盤、泛海國際(129)元朗洪水橋滙都第1期，涉及623伙，短期內料獲批預售樓花同意書，將隨即推出。
九龍東3盤出擊 啟德佔958伙
市區方面，九龍東涉及3盤，當中啟德佔958伙，包括中國海外(688)維港．雙鑽及新地天璽．海第1期，分別提供702伙及256伙，兩盤均獲批預售。另為長江實業集團(1113)油塘東源街8號親海駅第1期涉228伙，其銷售工作已進入最後階段，發展商指定價將參考九龍東維港海景項目的售價。
焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸海盈山第4A期，亦有望本月應市，提供432伙，主打兩房。