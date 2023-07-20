一手市況｜市區盤爆減價潮！觀塘凱滙連沽9伙 吸金1.4億

樓市焦點雖落在一手市場，惟近期新盤銷售反應略有放慢，接連有發展商為旗下新盤餘貨增加折扣優惠或直接減價促銷。其中已入伙約2年、由信和置業(083)及市區重建局等合作發展的觀塘凱滙上周二(11日)更新價單增加新優惠，成功刺激銷情。據成交紀錄冊顯示，「凱滙」由上周五(14日)至周三(19日)，合共錄得9宗成交，總成交金額約1.4億元。其實今年早已有新盤採取減價策略奏效，近期市況轉靜下，未知會否掀起一輪新盤減價潮？
「凱滙」成交單位實用面積由485至1,092方呎，成交價介乎1,096.05萬元至2,400萬元，呎價介乎20,000元至23,109元，全部附連1個車位售出，個別單位造價較去年同類戶更大幅低超過三成。
以「凱滙I」第2座50樓J室為例，實用面積485方呎，兩房間隔，周二(18日)以1,096.05萬元連1個車位成交，呎價約22,599元。資料顯示，該單位對落一層J室，實用面積、間隔及景觀相若，於去年9月以1,190.85萬元(不連車位)售出，呎價達24,554元。最新成交單位若撇除車位價值計算，造價較1年前低近8%；若連同車位價值305萬元計算，變相更大幅賣平近34%。
必嘉坊．迎匯兩度減價
恒基地產(012)紅磡「必嘉坊．迎匯」今年3月份加推第2號價單，涉56伙，折實售價399.78萬元起，折實平均呎價19,218元，與去年11月推出的首批56伙折實平均呎價21,238元相比，低出接近10%。該盤上周三(12日)再更新價單，將16伙減價介乎3.5%至4%，單位實用面積介乎278及378方呎，戶型涉及一房及兩房。
據該盤成交紀錄冊顯示，7月暫售出9伙，成交價介乎433.8萬至605.97萬元。
必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日。
THE HOLBORN增優惠 一房戶最高享24%折扣
同系已屆現樓的西灣河「THE HOLBORN」於周三(19日)更新價單，當中一房及兩房最高折扣率分別大幅增至24%及19%，翻查資料，該盤於2021年9月首張價單只提供最高折扣率6%；而買家若提前成交，可享介乎4%至6%的樓價現金回贈，當中簽署臨時買賣合約後90天內，享最高6%樓價現金回贈。
該盤將於周日(23日)以價單形式推售20伙，包括3伙兩房及17伙一房單位，折實售價由573.72萬至1,239.43萬元，折實呎價介乎22,499元至27,421元。入場單位為B座3樓B6室，實用面積255方呎，一房間隔，折實售價573.72萬元，呎價22,499元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「THE HOLBORN」數天內速售21伙，套現約1.5億元。項目迄今累沽158伙，套現約12.1億元。
THE HOLBORN提供420伙，間隔涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎220至237方呎，佔約34%；一房標準單位實用面積由253至314方呎，佔約57%；兩房標準單位實用面積為452方呎，佔約6%。當中3樓及32樓設有特色單位，佔約3%，附設平台及/或天台。