一手市況｜市區盤爆減價潮！觀塘凱滙連沽9伙 吸金1.4億

樓市焦點雖落在一手市場，惟近期新盤銷售反應略有放慢，接連有發展商為旗下新盤餘貨增加折扣優惠或直接減價促銷。其中已入伙約2年、由信和置業(083)及市區重建局等合作發展的觀塘凱滙上周二(11日)更新價單增加新優惠，成功刺激銷情。據成交紀錄冊顯示，「凱滙」由上周五(14日)至周三(19日)，合共錄得9宗成交，總成交金額約1.4億元。其實今年早已有新盤採取減價策略奏效，近期市況轉靜下，未知會否掀起一輪新盤減價潮？

「凱滙」成交單位實用面積由485至1,092方呎，成交價介乎1,096.05萬元至2,400萬元，呎價介乎20,000元至23,109元，全部附連1個車位售出，個別單位造價較去年同類戶更大幅低超過三成。

以「凱滙I」第2座50樓J室為例，實用面積485方呎，兩房間隔，周二(18日)以1,096.05萬元連1個車位成交，呎價約22,599元。資料顯示，該單位對落一層J室，實用面積、間隔及景觀相若，於去年9月以1,190.85萬元(不連車位)售出，呎價達24,554元。最新成交單位若撇除車位價值計算，造價較1年前低近8%；若連同車位價值305萬元計算，變相更大幅賣平近34%。

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