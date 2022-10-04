七師傅提醒業主不要吊高賣樓自high 樓市大跌「不遠了」

本港二手樓價持續下跌，市場上頻頻出現業主大幅劈價及蝕讓成交，風水師七仙羽(七師傅)近日在社交媒體發表關於樓市貼文，直言「現在股市終於冧了，樓市也不遠了。好多業主仍然自high，開的價錢好高，想多賺一筆，但樓市現在開始進入下跌時間，會持續好多年。」不過就沒有提及樓市的下跌幅度。同時，她重提自己未做師傅前是財經記者，並擁有碩士學位，年年考第一。

5 月被曝入市西九豪宅 直言「明年樓市跌」

七師傅於今年5月被本地媒體報道斥資約2,000萬元購入西九豪宅，她隨後發文解釋自己之前好多次的文章都提到要非常小心樓市，更直言「明年樓市跌！」，為何現在自己卻入市。當時網民對七師傅的預測表示質疑，留言指「口裡說不，身體卻很誠實！」、「信你嗰班人先好笑 抵你揾到人$ 不過你要去積福」、「我岩岩聽你講放左層樓，轉個頭你買樓？」

不過最新七師傅的帖文下，網民以讚揚為主，「師傅有料到」、「師傅好勁呀」、「師傅講野唔得唔聽」。

CCL 連跌 11 周 見逾 4 年半新低

事實上，根據中原城市領先指數CCL最新報169.35點，創241周新低，重返2018年2月水平，按周跌0.34%；並連跌11周共6.46%，為2018年12月後最長跌浪。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，相信2022年底前CCL下試160點，即重返2017年秋樓價起升前的水平，現時相差9.35點或5.85%。至於差估署8月私人住宅售價指數報368.2點，按月跌2.26%，連跌三個月兼創3年半新低，今年首8個月累跌6.52%，按年跌逾7%。