七師傅講樓市 批減辣冇用 樓價未跌完 邊區呎價5000元都唔值？

對樓市有獨特看法的風水師七仙羽(七師傅)於今年初中港恢復通關,樓市正在復甦時期,坊間不少預測樓價能夠反彈之際,她卻「唱反調」預告樓價今年要跌!且跌勢持續到2024年,甚至2025年。事實上,不少預測今年樓價能錄得升幅的大行或物業顧問,近期已「轉口風」,而二手樓價更已出現倒跌。上周五(20日)公布的中原城市領先指數CCL報155.18點,按周跌1.17%,創338周、即近6年半新低,重返2017年4月底時水平;並已蒸發今年全部升幅,2023年迄今暫跌1.01%。七師傅日前在社交平台發文「新界九龍香港樓值幾多錢?」,認為「新界樓5,000元都不值」,更直言政府「減辣冇用」。

七師傅先提出「好多人罵我:風水師有甚麼資格講樓市?」,之後逐一列出理據反擊,包括:

我有專業資格講樓市,本身是財經記者出身,認識的財經界大鱷多不勝數,並長期交手,經驗豐富。

我投資所有物業,都賺,經驗比你吃的米多。

讀書時就是學霸,博士學位,年年第一,科科 A 、 A 、 A 、 A 、 A … . 知識豐富。

然而「So let me tell u」進入正題,表示以新界平均呎租25元計算,減去管理費差餉等,得出的淨回報22元乘12個月除6厘回報,呎價等於4,400元,即新界樓5,000元都不值。至於九龍樓呎租40元,而淨回報35元,呎價等於7,000元;港島樓呎租45元,而淨回報40元,呎價等於8,000元。