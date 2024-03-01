下年度推8幅住宅地 料提供1.5萬伙 中原張競達：首季沙田小瀝源住宅地皮 估值8.9億元

發展局周四(2月29日)公布下年度賣地計劃，將推出8幅住宅用地招標，提供約5,690伙，另會推出兩幅商業及1幅工業用地，連同「一鐵一局」、市建局及私人發展項目等，預計全年潛在土地供應合共提供約15,150伙，較年度目標13,200伙為高。當中6幅屬滾存地皮，新增2幅沙田地皮，而較大型地皮為屯門及啟德地皮，供應分散多區，供應面平均。
中原測量師行執行董事張競達表示，下年度賣地屬關鍵一年，因為樓市剛全面撤辣，樓市有望改善。新一份賣地計劃可見政府仍致力穩定住宅供應量，推地數量雖然不多，但供應面平均，料全年供應可達標，以滿足市場需要。撤辣後相信發展商對後市看法轉趨樂觀，但會否積極投地，仍言之過早，畢竟現時息口仍高企，建築成本亦高，經濟不景氣，樓市交投量偏低等，均影響發展商投地意欲及取態。
張競達指，下年度8幅住宅地當中，較矚目的相信是重推的赤柱環角道地皮及東涌新擴展區地皮，其中赤柱環角道豪宅地，享海景，規模龐大，供應矜罕，具發展潛力，料每呎樓面地價15,000元，地價約72億元。東涌第106A區地皮位處東涌新發展區，目前該區仍處於開荒階段，但位置接近東涌市中心，有成熟發展及配套支援，相信隨著日後擴展區日交通、社區設施配套、商業等陸續到位，前景將會十分亮麗。下年度擴展區僅推出一幅地皮作試金石，招標成敗將對該區發展有重大影響，預計106A區地皮每方呎樓面地價2,000元，地價約10.7億元。
至於第一季將推出1幅沙田小瀝源住宅地，位於沙田第一城附近，預計可提供約280伙。地皮周邊發展成熟，配套完善，亦鄰近鐵路站，位置優越，加上區內少有新供應，料地皮可吸引發展商垂青參與投地，預計每方呎樓面地價6,000元，地價約8.9億元；而下年度8幅住宅地總估值共約207.5億元。
陳永傑：相信發展商將重拾投地意欲
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，周三(2月28日)公布的《財政預算案》宣布為樓市全面撤辣，即時為樓市帶來曙光，市場氣氛即時提升，問盤及睇樓活動即時增加，交投亦漸增，預計樓市即將迎來成交量「小陽春」。撤辣後樓市展現新氣象，相信發展商將重拾投地意欲，積極吸納土儲，預計亦會激活新盤銷售。樓市走向仍需視乎息口及經濟走向，不過地皮發展需時，至少數年，未來有機會減息，料隨著市場信心、經濟環境等逐步改善，樓市有望回復健康發展。