下年度推8幅住宅地 料提供1.5萬伙 中原張競達：首季沙田小瀝源住宅地皮 估值8.9億元

張競達表示，新一份賣地計劃可見政府仍致力穩定住宅供應量，推地數量雖然不多，但供應面平均，料全年供應可達標，以滿足市場需要。

發展局周四(2月29日)公布下年度賣地計劃，將推出8幅住宅用地招標，提供約5,690伙，另會推出兩幅商業及1幅工業用地，連同「一鐵一局」、市建局及私人發展項目等，預計全年潛在土地供應合共提供約15,150伙，較年度目標13,200伙為高。當中6幅屬滾存地皮，新增2幅沙田地皮，而較大型地皮為屯門及啟德地皮，供應分散多區，供應面平均。

中原測量師行執行董事張競達表示，下年度賣地屬關鍵一年，因為樓市剛全面撤辣，樓市有望改善。新一份賣地計劃可見政府仍致力穩定住宅供應量，推地數量雖然不多，但供應面平均，料全年供應可達標，以滿足市場需要。撤辣後相信發展商對後市看法轉趨樂觀，但會否積極投地，仍言之過早，畢竟現時息口仍高企，建築成本亦高，經濟不景氣，樓市交投量偏低等，均影響發展商投地意欲及取態。