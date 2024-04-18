中原地產朗賢峯專門店正式開幕 助買家進駐站頂｜何文田新盤

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣後，樓市迅速重回正軌，不論一手或二手，交投均明顯反彈，上月一手成交量更高約4,200宗，按月反彈超過14倍，創2013年一手新例實施後新高，本月至今則暫錄逾1,000宗，當中近七成交投均為1000萬元或以上，可見市場對撤辣反應正面，樓市一片興旺，而且中價樓及豪宅交投開始增加。事實上，「零辣招」下，市場客源重回多元，觀望多時的換樓客及長線投資者正陸續重返市場，豪宅市場會接捧升溫，預計本月全月一手成交量可達3,000宗，按月成交金額更有機會創新高，相信上半年樓價可有5%升幅。

九龍首季一手成交價量齊升

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，今年首季，新盤市場百花齊放，根據中原地產研究部資料顯示，全港一手私人住宅買賣合約登記今年第1季錄得2,844宗，成交金額290.4億元，按季分別上升53%及36%。若單計九龍區，九龍區一手私人住宅買賣合約登記今年第1季錄得1,242宗，成交金額134.9億元，按季則分別上升134%及58%，反映九龍新盤備受買家追捧，九龍一手交投價量齊升之餘，更跑贏大市。

「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。