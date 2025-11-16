中原(工商舖)：上月商舖租賃逆市回落 按月跌17% 料本月可止跌回升

政府最新公布本港9月份零售業總銷貨價值的臨時估計為313億元，按年升5.9%，升幅較預期為高，當中如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別更錄得按年近一成的升幅，反映本港奢侈品消費氛圍改善，惟升幅未能帶動整體舖位租務交投，10月份商舖租賃市場遇冷鋒。據中原(工商舖)統計，10月份商舖市場錄得約247宗租賃成交，為今年2月以來首次單月錄得300宗以下成交，按月回落約17.67%；涉及成交金額約2,362萬元，租用面積錄得約37萬方呎，按月均回落逾一成。該行分析，單月商舖租務表現有所調整屬意料中事，本港訪港旅客數字見增長，消費氣氛持續，相信會帶動核心區一線街舖仍受追捧，預料11月份商舖租務成交可望止跌回升。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，10月份商舖租賃市場錄得約247宗租務成交，按月及按年分別錄得約17.7%及約23.5%跌幅；涉及成交金額約2,362萬元，較上月回落約11.8%，與去年同期相比則大跌約23.6%。 10月份尖沙咀廣東道核心舖位錄得租務成交，亦引起市場注目。該成交為尖沙咀廣東道30號新港中心G38D舖，面積約10,000方呎，折合呎租約200元，獲本地珠寶金行周大福以每月約200萬元租用，並將成為該品牌租用面積最大的單一街舖分店，預料將作為旗艦店，而該成交亦創下尖沙咀區近兩年最大宗地舖租賃成交。

翻查資料顯示，尖沙咀對上一宗租賃成交為內地知名金行「老鋪黃金」於2023年7月以每月約200萬元租用新港中心地下G04至G05、104至106及207至208號舖，涉及面積約10,140方呎，呎租約197元。

中環及銅鑼灣 10 月份空置率按月持平 空置率方面，何潔釵指出，本港核心區空置率按月未錄得太大變化，而按年變幅則各自發展。當中，中環及銅鑼灣錄得10月份空置率為6.8%及6.3%，均與上月持平，按年則分別減少0.53個百分點及上升0.39個百分點。而灣仔區最新空置率為4.6%，按月及按年回落0.01及0.1個百分點。九龍區方面，尖沙咀及旺角9月份分別錄得空置率6.3%及8.5%，按月微升0.1及0.08個百分點，按年則分別下跌1.65個百分點及增加0.31個百分點。

何潔釵指出，由今年初起累計金價升幅達六成，帶動金飾等奢侈品銷售數字節節向上，帶動珠寶金行門庭若市情況，亦推動珠寶金行乘勢積極擴充，10月份除了錄得周大福租用新港中心巨舖之外，老鋪黃金位於中環國際金融中心(IFC)商場的分店亦於上月正式開幕，首日更出現排隊人龍等候進店購物。此外，本港零售業銷貨額及訪港旅客人數錄得連月升幅，按年分別上升5.9%及7.5%，反映本港消費氣氛改善，當中尖沙咀廣東道、北京道等一線街區舖位租賃情況理想，月內更錄得數宗手信店及找換店承租個案。何潔釵認為，本港旅遊業展現強烈復甦信號，為零售行業帶來支持。同時，旅客消費多亦能提振遊客區商舖租務交投，有助消化舖位空置情況，令核心區商舖空置率得以持續改善，相信可帶動11月商舖租賃表現，預料商舖交投會止跌回升。