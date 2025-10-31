中原：2025年落成新盤售出率按季增6% 創3年高位｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，預計2025年落成的私人住宅，截止於今年第3季已經售出近六成單位，售出比例錄57.2%，較截止第2季的51.2%，增加6個百分點。而2024年落成私人住宅，截止於今年第3季售出比例錄67.9%，較截止第2季的59.0%，亦增加8.9個百分點。反映息口下降，樓市交投轉旺，發展商繼續加快推售短期樓花新盤，現樓貨尾銷售亦同樣加快，帶動2025年及2024年落成單位售出比例均有明顯提升。估計今年第4季尾，2025年落成私樓可以售出超過六成的單位，而2024年落成私樓則可售出約七成半的單位。

2025年第3季同年預計落成的一手售出比例回升至57.2%，為2022年後的3年高位，擺脫了過去兩年同期不足四成半的低水平。2023年及2024年售出比例偏低，分別僅錄43.2%及37.2%，因為當時發展商傾向銷售一兩年後落成的遠期樓花所致。至於2014年至2022年，每年第3季同年預計落成的一手售出比例皆逾五成半，2018年第3季更曾經高逾八成。隨著發展商積極推盤，今年一手銷售速度理想，貨尾單位可望逐步消化，加上估計2025年落成量減少至二萬個以下，料第四季落成私樓售出比例將重越六成水平。

待售單位8099伙 佔全年估計落成量42.8%

截止於2025年第3季的統計，2025年落成私人住宅估計有18,935伙。其中未推售單位3,593伙，貨尾單位4,506伙。合共待售單位8,099伙，待售單位佔全年估計落成量的42.8%，售出比例達57.2%。

2024年落成私人住宅，有24,261伙。其中未推售單位2,478伙，貨尾單位5,316伙。合共待售單位7,794伙，待售單位佔全年落成量的32.1%，售出比例67.9%；2023年落成私人住宅，有13,852伙。其中未推售單位1,393伙，貨尾單位2,535伙。合共待售單位3,928伙，待售單位佔全年落成量的28.4%，售出比例71.6%；2022年落成私人住宅，有21,168伙。其中未推售單位257伙，貨尾單位2,341伙。合共待售單位2,598伙，待售單位佔全年落成量的12.3%，售出比例87.7%。

2017年至2021年落成的私人住宅，有87,633伙。其中未推售單位有327伙，貨尾單位3,206伙。合共待售單位3,533伙，待售單位佔整體落成量4.0%，售出比例96.0%。