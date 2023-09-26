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地產
2023-09-26 15:50:09

九龍城新盤｜文曜夥利嘉閣推置業優惠 送總值8.8萬家庭旅遊套票

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九龍城新盤｜文曜夥利嘉閣推置業優惠 送總值8.8萬家庭旅遊套票

利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別為「文曜」買家呈獻全新置業優惠。

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」市場反應理想，利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別為該盤買家呈獻全新置業優惠。由即日起至108日期間，首5名經該行購入「文曜」一手單位的買家，可獲贈家庭旅遊套票禮券，優惠總值8.8萬元。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，「文曜」位處傳統41名校網區份，位置優越，城中著名中小學，如喇沙小學、瑪利諾修院學校、喇沙中學、拔萃小學及多間國際學校，均坐落於項目附近。項目面積及間隔多元化，涵蓋一房至四房不等，所有單位都屬梗廚設計，適合一眾年輕及中產品味家庭客，加上毗鄰港鐵宋皇臺站，穿梭新界東、西及中環CBD一帶都甚為方便，交通網絡四通八達。配合近年啟德的急速發展，未來升值潛力無限。

近期租賃市場表現理想，私人住宅租金指數已經連升6個月，而且勢頭持續；文曜這一類名校網區優質住宅，更特別受家長客及中產人士歡迎；加上發展商以吸引價推售，令項目的租賃回報率更為可觀。

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「文曜」以現樓形式登場，屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積379至2,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。發展商設有3個現樓無改動示範單位，均位處26樓，其中A室屬634方呎兩房C室屬904方呎三房，而D室為379方呎一房

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