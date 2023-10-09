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地產
2023-10-09 18:30:00

二手低迷｜上車盤樓價不斷下試低位 邊區私樓「2字頭」成常態？

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二手低迷｜上車盤樓價不斷下試低位 邊區私樓「2字頭」成常態？

二手低迷｜上車盤樓價不斷下試低位 邊區私樓「2字頭」成常態？

市場憧憬本月25日發表的《施政報告》或有利好樓市措施，近期二手交投幾近停頓，市場成交以大幅減價筍盤、「蝕讓盤」主導。上車盤樓價不斷下試低位。繼沙田第一城兩房單位跌穿「4字頭」後，屯門私樓「2字頭」更成為常態。

中原城市領先指數CCL已連跌8，最新報156.79點，較2021年歷史高位191.34點，累跌18%；新界西樓價亦創逾6年新低。上車盤最受加息影響，屯門區二、三線私樓，造價已重回「2字頭」水平。

屯門區低於「3球」交投比例逾四成

10月份首8日，全港各區二手成交量非常少，屯門區更不足20宗，僅約19宗，其中8宗屬「2字頭」或「1字頭」成交，比例逾四成；3宗來自屯門區知名上車樂園「置樂三寶」，包括利寶大廈一個實用面積約234方呎低層一房戶，上月以240萬元放盤，減價20萬元即獲承接，成交價220萬元，料屬該廈7年新低；呎價跌穿1萬元，僅約9,402元。不過，原業主2006年僅以45萬元入市，現轉手帳面仍獲利175萬元或約3.9倍。

二手低迷｜上車盤樓價不斷下試低位 邊區私樓「2字頭」成常態？

屯門區本月錄得8宗屬「2字頭」或「1字頭」二手成交，3宗來自知名上車樂園「置樂三寶」。(資料圖片)

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僅付100元釐印費 料有收租客趁低吸納

資料顯示，利寶大廈同面積單位分別於2018年及2019年期間，曾錄得樓價達382萬元成交，現時樓價比當時高峰期大跌逾42%。現時利寶大廈同類單位市值租金約8,000元，以最新成交價計，租金回報率料逾4.3厘。同時，由於樓價300萬元以下物業只需支付100元釐印費，相信此類細銀碼物業，會有收租客趁低吸納。

「置樂三寶」另外兩宗「2字頭」，為麗寶大廈低層A室及高層G室，實用面積分別為約239248方呎，成交價230萬及268萬元，呎價約9,623元及10,806元。

二手低迷｜上車盤樓價不斷下試低位 邊區私樓「2字頭」成常態？

「置樂三寶」另外兩宗「2字頭」成交，為麗寶大廈低層A室及高層G室。(資料圖片)

豐連一房4年貶值10%

另外，同區樓齡約5年的豐連，本月錄得兩宗成交，造價均屬「3字頭」。其中2座低層G室，實用面積約276方呎，一房間隔，以360萬元沽出，呎價約13,043元。原業主於2019年以403萬元高位入市，持貨約4年，現轉手帳面虧損43萬元，單位期內貶值約10.7%

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二手低迷｜上車盤樓價不斷下試低位 邊區私樓「2字頭」成常態？

樓齡約5年的豐連，本月錄得兩宗成交，造價均屬「3字頭」。(資料圖片)

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