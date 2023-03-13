二手樓成交｜兩客同爭牽晴間兩房 上車客接貨 花都廣場錄「串燒」成交

近期樓市氣氛向好，交投暢旺。中原地產粉嶺牽晴間分行經理黃毓文表示，粉嶺牽晴間本月暫錄約3宗成交，最新錄3座低層H室易手，單位建築面積533方呎，實用面積393方呎，採兩房間隔，放盤時開價約538萬元，日前獲兩組客人同時洽購，最終以502.8萬元獲承接，實用面積平均呎價12,794元。黃毓文指，新買家為上車客，見單位價錢合理，即還價購入單位自用。原業主則於2008年以131.8萬元購入單位，持貨約15年，是次沽出帳面獲利約371萬元，期內升值約2.8倍。

花都廣場業主先沽兩房 加碼轉購三房自用

另外，同區花都廣場錄「串燒」成交。世紀21奇豐物業粉嶺區區域經理陳偉康表示，兩宗成交均由該行近促成，單位業主先沽出花都廣場3座高層A室，實用面積392方呎，採兩房間隔，座向東南，望開揚遠景，單位原叫價520萬元，放盤兩個月，獲同區上車客以512萬元承接，實用面積呎價13,061元。及後，該業主在兩日後加碼以653萬元購入同屋苑5座高層G室，實用面積526方呎，屬三房間隔，座向西南，外望開揚景觀；而單位原叫價700萬元，最後以653萬元獲承接，平均呎價12,414元。據悉，原業主於2013年1月以396萬元購入物業，持貨10年至今易手，帳賺257萬元離場，單位升值65%。

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