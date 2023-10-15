二手蝕讓｜大埔低密度屋苑兩房呎價險守1萬 業主揸3年料實蝕184萬

二手觀望氣氛濃厚，市場以減價成交主導。消息指，大埔新峰花園有兩房業主累減170萬元沽貨，入市約3年，計及釐印費等雜費支出，料實蝕逾184萬元離場。

市場消息透露，新峰花園11座低層A室，實用面積約513方呎，採兩房間隔。單位附簇新裝修，外望內園泳池景。據悉，單位原以690萬元放盤，最終以520萬元易手，累減170萬元或約24.6%，呎價約10,136元，險守1萬元關。

較銀行估價低最多 11%

參考銀行對單位網上估價介乎577萬至588萬元，即成交價較估價低最多11.6%。資料顯示，原業主於2020年4月以約668萬元入市，持貨3年多，現轉手帳面虧損達148萬元，物業期內跌價約22.2%；計及釐印費等雜費支出，料實蝕逾184萬元離場。