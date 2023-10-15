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地產
2023-10-15 21:18:35

二手蝕讓｜大埔低密度屋苑兩房呎價險守1萬 業主揸3年料實蝕184萬

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二手蝕讓｜大埔低密度屋苑兩房呎價險守1萬 業主揸3年料實蝕184萬

二手蝕讓｜大埔低密度屋苑兩房呎價險守1萬 業主揸3年料實蝕184萬

二手觀望氣氛濃厚，市場以減價成交主導。消息指，大埔新峰花園有兩房業主累減170萬元沽貨，入市約3年，計及釐印費等雜費支出，料實蝕逾184萬元離場。

市場消息透露，新峰花園11座低層A室，實用面積約513方呎，採兩房間隔。單位附簇新裝修，外望內園泳池景。據悉，單位原以690萬元放盤，最終以520萬元易手，累減170萬元或約24.6%，呎價約10,136元，險守1萬元關。

較銀行估價低最多11%

參考銀行對單位網上估價介乎577萬至588萬元，即成交價較估價低最多11.6%。資料顯示，原業主於20204月以約668萬元入市，持貨3年多，現轉手帳面虧損達148萬元，物業期內跌價約22.2%；計及釐印費等雜費支出，料實蝕逾184萬元離場。

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三房套累減百萬易主

屋苑本月初錄得一宗三房套減價成交，中原地產大埔逸瓏灣第二分行經理吳華彩稱，新峰花園29座高層A室，實用面積約736方呎，採套三房間隔。今年1月放盤開價約890萬元，9月降至800萬元，議價後以790萬元易手，累減100萬元或約11.2%，呎價約10,734元。新買家為區內換樓客。據了解，原業主於2012年以約518萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約272萬元，單位期內升值約52.5%。

新峰花園位於大埔馬窩路，於1994年至1997年間入伙，分四期發展，涉及27座住宅大樓，物業樓高15層，合共提供1,430伙，單位實用面積介乎4561,332方呎。

即睇大埔新峰花園放盤 (House730)

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