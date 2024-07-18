今日新盤NEWS一覽：港島東商住樓登場 FINNIE提供90伙

程德韻指，「FINNIE」預計關鍵日期為2026年5月31日，樓花期長約22個月。該盤名字的意思是「Fostering Inspiration, Newness Nestles In Everywhere每一個細節裏都蘊藏著生活的驚喜和靈感的種子」。在這裡，發掘靈感成為日常，每個角落都有故事，每一天都充滿可能，每一次回家都像是走進一個充滿期待的世界；項目亦屬集團旗下《The Met.》系列的最新力作。

宏安地產(1243)旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目今日(18日)正式命名為「FINNIE」，提供90個住宅單位。宏安地產執行董事程德韻表示，現時項目銷售中心及示範單位的工程已接近尾聲，正積極進行銷售籌備工作。

據了解，買家為外籍家庭客，鍾情項目坐落半山顯赫住宅地段，加上單位附設特大平台，提供偌大室外空間，可飽覽翠綠山巒，屬同區罕見，另外亦心儀單位特設尊貴私人電梯大堂，私隱度極高，故於短時間內決定購入上述單位自用。「大學閣」至今合共售出39個單位，總成交金額逾31.1億元。

華懋集團旗下西半山「大學閣」今日(18日)以招標形式售出第3座1樓A室，單位為平台特色戶，實用面積1,515方呎，連419方呎平台，屬三房三套間隔，連一個車位以6,450萬元成交，折實呎價約42,574元。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，「雨後」本月繼續受惠於新界西多個樓盤推出，大量首置客活躍於市場，加上上周六(13日)起項目推出「租租變業主應援計劃」，買家只需申報為首次置業買家，並出示自己或家人租住物業的租約後，即可享3%現金回贈，優惠推出至今已沽出4伙。

【雨後推售最後 8 伙開放式 最平 392 萬】

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詳細報道：雨後盡推8伙開放式 入場價392萬｜元朗新盤

【意嵐開售日首 10 名買家獲中原贈旅遊禮券】

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」將於周六(20日)以價單形式首輪推售188伙，涵蓋88伙開放式、54伙一房、41伙兩房及5伙三房，折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價由8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。

中原地產全力部署，特別為「黃金海灣‧意嵐」買家送出專屬置業優惠。中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，於開售日經中原地產購入「黃金海灣．意嵐」的首10名買家，可獲贈8,800元旅遊禮券，優惠總值合共8.8萬元，優惠先到先得，送完即止。