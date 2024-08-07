今日新盤NEWS一覽：發展商減價增折扣促銷 現樓貨尾陸續獲承接

【 FINNIE 周內公布樓書 】 位於鰂魚涌芬尼街9號、由宏安地產(1243)發展的單幢式住宅項目「FINNIE」積極部署銷售安排，宏安地產執行董事程德韻表示，項目主打90伙中小型單位，標準單位實用面積由245至364方呎，將於本周內公布樓書。 詳細報道：FINNIE擬周內上樓書 打造綠色生活空間｜鰂魚涌新盤 【瓏珀山 10 周內套現逾 13 億】 新鴻基地產(016)沙田半山現樓新盤「瓏珀山」今日(7日)以招標形式售出2伙單位，10周內累沽共67伙，套現逾13億元。兩伙標售單位分別為Crown Tower座11樓C室，四房雙套間隔，實用面積1,494方呎，成交金額2,700萬元，成交呎價18,072元；以及King Tower 1座9樓B室，三房一套間隔，實用面積943方呎，成交金額1,594.3萬元，成交呎價16,907元。

【星凱．堤岸本月已沽 7 伙】 中洲置業旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」8月成交熾熱，至今已錄7宗成交，套現8,261萬元。集團營銷策劃總監楊聰永指出，今日(7日)再連沽三伙，合共套現3,908.3萬元，其中3座49樓H室，實用面積755方呎，屬三房套設計，成交價1,478.4萬元，實用呎價19,581元。 另外3座46樓D室，實用面積677方呎，採三房間隔，以1,292.6萬元沽出，實用呎價19,093元。至於5座41樓A室，實用面積673方呎，同樣為三房間隔，以1,137.3萬元售出，實用呎價16,899元。

他續指，項目自3月3日起迅沽245伙，銷售額逾27億元。樓盤開售至今累售1,174伙，佔全盤1,335伙近88%。

今日新盤NEWS一覽：新盤減價增折扣促銷 現樓貨尾陸續獲承接

【 MONACO MARINE 兩房呎售近 2.5 萬】 會德豐地產旗下啟德現樓項目「MONACO MARINE」今日(7日) 促成1宗新成交，單位為1B座20樓E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積449方呎，成交價1,121.3萬元，呎價約24,973元。據悉，買家為新香港人，曾參觀過不同項目，但喜歡啟德區校網好且交通方便，故決定購入自住。 【 雨後連平台一房 542 萬獲換樓客承接 】 星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日(7日)最新錄得全盤最後一伙望深圳后海灣景一房成交，單位為26樓C室，實用面積362方呎，連306方呎天台，成交價542.85萬元，呎價14,996元。

代理消息指，買家為外區換樓客，賣舊樓升級新樓，鍾情雨後位置交通方便，上址景致開揚吸引，間隔實用，爽快拍板購入作新居。 【御半山標售 3 伙 成交價高見 795 萬】 已屆現樓的新鴻基地產(016)屯門「御半山」第1期今日(7日)招標售出3伙，套現逾2,360萬元。該批單位成交價由781.15萬至794.92萬元，最高成交單位為第1B座15樓A室，實用面積468方呎，兩房間隔，以794.92萬元售出，呎價約16,985元。 【意堤兩房 1800 萬沽】 由香港興業(480)發展的愉景灣「意堤」時隔近5個月再錄成交，售出單位為第6座17樓D室，實用面積1,152方呎，兩房間隔，成交價1,800萬元，呎價約15,625元。