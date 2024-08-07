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地產
2024-08-07 19:12:56

今日新盤NEWS一覽：發展商減價增折扣促銷 現樓貨尾陸續獲承接

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今日新盤NEWS一覽：發展商減價增折扣促銷 現樓貨尾陸續獲承接

「星凱．堤岸」8月成交熾熱，至今已錄7宗成交，套現8,261萬元。(資料圖片)

發展商劈價賣餘貨，現樓新盤獲買家追捧。星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日(7)更新價單，下調16伙三房定價由0.8%9.7%，另新增三房享「置好啲」免費傢俬組合優惠，若不選擇此優惠，樓價可直減15萬元，有單位時隔逾一年劈價近25%

發展商同步上載銷售安排，當中11伙安排於周日(11)以先到先得形式發售，實用面積介乎592594方呎，折實入場價由614萬至682萬元，折實呎價由10,336元至11,513元。

詳細報道：雨後16伙三房減價兼送傢俬優惠 有單位大劈近25% 周日開賣(多圖)｜元朗新盤

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【親海駅I三房享3.5%限時折扣】

長江實業集團(1113)油塘「親海駅I」僅餘最後一伙三房戶待售。長江實業營業部經理陳詠慈表示，為慶祝港隊於今屆奧運創下佳績，由本周日(11)起至下月8日，凡購買項目第11B室，連同「慶祝港隊奧運奪雙金」限時3.5%折扣優惠，如選擇「升級3CHILL EASY」即供付款計劃最高可享22.5%折扣優惠。單位屬三房一套連儲物室間隔，實用面積729方呎，即供折實售價為1,093.9萬元，折實呎15,005元。

詳細報道：慶祝奧運奪雙金 親海駅I三房增3.5%折扣 折實價1100萬有找｜油塘新盤

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FINNIE周內公布樓書

位於鰂魚涌芬尼街9號、由宏安地產(1243)發展的單幢式住宅項目「FINNIE」積極部署銷售安排，宏安地產執行董事程德韻表示，項目主打90伙中小型單位，標準單位實用面積由245364方呎，將於本周內公布樓書。

詳細報道：FINNIE擬周內上樓書 打造綠色生活空間｜鰂魚涌新盤

【瓏珀山10周內套現逾13億】

新鴻基地產(016)沙田半山現樓新盤「瓏珀山」今日(7)以招標形式售出2伙單位，10周內累沽共67伙，套現逾13億元。兩伙標售單位分別為Crown Tower11C室，四房雙套間隔，實用面積1,494方呎，成交金額2,700萬元，成交呎價18,072元；以及King Tower 19B室，三房一套間隔，實用面積943方呎，成交金額1,594.3萬元，成交呎價16,907元。

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【星凱．堤岸本月已沽7伙】

中洲置業旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」8月成交熾熱，至今已錄7宗成交，套現8,261萬元。集團營銷策劃總監楊聰永指出，今日(7)再連沽三伙，合共套現3,908.3萬元，其中349H室，實用面積755方呎，屬三房套設計，成交價1,478.4萬元，實用呎價19,581元。

另外346D室，實用面積677方呎，採三房間隔，以1,292.6萬元沽出，實用呎價19,093元。至於541A室，實用面積673方呎，同樣為三房間隔，以1,137.3萬元售出，實用呎價16,899元。

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他續指，項目自33日起迅沽245伙，銷售額逾27億元。樓盤開售至今累售1,174伙，佔全盤1,335伙近88%

今日新盤NEWS一覽：發展商減價增折扣促銷 現樓貨尾陸續獲承接

今日新盤NEWS一覽：新盤減價增折扣促銷 現樓貨尾陸續獲承接

MONACO MARINE兩房呎售近2.5萬】

會德豐地產旗下啟德現樓項目「MONACO MARINE」今日(7) 促成1宗新成交，單位為1B20E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積449方呎，成交價1,121.3萬元，呎價約24,973元。據悉，買家為新香港人，曾參觀過不同項目，但喜歡啟德區校網好且交通方便，故決定購入自住。

雨後連平台一房542萬獲換樓客承接

星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日(7)最新錄得全盤最後一伙望深圳后海灣景一房成交，單位為26C室，實用面積362方呎，連306方呎天台，成交價542.85萬元，呎價14,996元。

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代理消息指，買家為外區換樓客，賣舊樓升級新樓，鍾情雨後位置交通方便，上址景致開揚吸引，間隔實用，爽快拍板購入作新居。

【御半山標售3 成交價高見795萬】

已屆現樓的新鴻基地產(016)屯門「御半山」第1期今日(7)招標售出3伙，套現逾2,360萬元。該批單位成交價由781.15萬至794.92萬元，最高成交單位為第1B15A室，實用面積468方呎，兩房間隔，以794.92萬元售出，呎價約16,985元。

【意堤兩房1800萬沽】

由香港興業(480)發展的愉景灣「意堤」時隔近5個月再錄成交，售出單位為第617D室，實用面積1,152方呎，兩房間隔，成交價1,800萬元，呎價約15,625元。

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