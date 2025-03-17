元朗上車屋苑淪蝕讓災區！兩房8年跌價178萬｜二手市況

二手交投氣氛好轉，不過業主損手出貨個案持續出現，其中元朗上車屋苑PARK YOHO近期最少連錄3宗「見紅」成交，當中有兩房單位8年跌價178萬元。 利嘉閣地產元朗-PARK YOHO分行經理鄧啟林指，Park Yoho Genova 18A座低層D室，實用面積約572方呎，兩房連儲物房間隔，有企理裝修。單位放盤僅2日，原叫價580萬元，最後以560萬元沽出，呎價約9,790元。 據悉，原業主一手買入自住，有感後市不明朗，故決定放售單位。原業主於2017年以738萬元買入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損178萬元，單位期內貶值約24.1%。

三房成功反價沽 6 年仍蝕近 3 球 鄧啟林指，Park Yoho Napoli 23B座低層D室，實用面積約633方呎，三房間隔，外望池園景。買家為區內客，有感屋苑環境舒適，睇樓後對單位比較滿意，而業主本身居住北京。單位放盤兩星期，原叫價620萬元，見最近多客戶查詢及睇樓，最後反價10萬元至630萬元。買家因應自身情況，考慮後決定跟進，業主逐即日飛回香港成交，呎價約9,953元。 據悉，原業主於2019年以921.56萬買入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失291.56萬元，單位期內跌價約31.6%。

元朗上車屋苑PARK YOHO近期最少連錄3宗「見紅」成交。(資料圖片)

兩房減 52 萬獲用家承接 鄧啟林續指，Park Yoho Sicilia 1B座中層C室，實用面積約531方呎，兩房開放式廚房設計，外望內園泳池景。原叫價590萬元放售，議價後以538萬元售出，累減52萬元或約8.8%，呎價約10,132元。 鄧啟林透露，新買家為本地用家，已觀望市況一段時間，見農曆年後住宅成交持續升溫，積極睇樓，經利嘉閣真盤源平台覓得上述放盤。客人鍾情屋苑樓齡簇新，單位內櫳企理，遂決定洽商議價購入。據悉，原業主於2016年以約572.4萬元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面蝕34.4萬元或約6%離場。他補充，該屋苑現有約350個單位放盤，入場費由約278萬元起。