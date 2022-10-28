元朗新盤｜PARK YOHO Bologna加推40伙 最平396萬起 折實均呎13750元

新盤銷情理想，發展商趁勢加推單位應市。新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna昨日(27日)展開首輪銷售，當中價單推售60伙，新地代理總經理陳漢麟表示，即日沽出約58伙或近97%，有見向隅客眾多，今日(28日)加推3號價單，涉40伙，扣除最高15.5%折扣優惠後，折實售價由396.81萬元起，折實平均呎價13,750元，與2號價單的13,635元相比，僅高0.8%。

日內公布次輪銷售安排

新加推的40伙市值約2.9億元，包括6伙開放式、17伙一房、10伙兩房，以及7伙三房，單位實用面積介乎270至674方呎。單位定價由469.6萬至1,065.2萬元，呎價介乎15,270元至18,181元；折實售價則由396.81萬至900.09萬元，折實呎價介乎12,903元至15,363元。最低售價為8A座6樓D室，實用面積279方呎，開放式間隔，折實售價396.81萬元，呎價14,223元。

陳漢麟指，是次個別單位售價加幅有約1%至2%，最快日內公布次輪銷售安排。至於項目首輪推售客源分布方面，他稱，約50%的客源來自元朗；約35%來自新界其他區份；約15%則來自九龍區及港島區，可稱為「世界盤」。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。項目現樓單位已開放予公眾參觀，合共設有5個，戶型涵蓋一房至三房，當中2個屬連家具三房單位，餘下3個均屬交樓標準單位。