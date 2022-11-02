元朗新盤｜PARK YOHO Bologna提價加推20伙 399萬入場 周日開賣12伙

新盤銷情理想，發展商趁勢添食加推新單位應市。新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna昨日(1日)展開次輪銷售46伙，新地副董事總經理雷霆表示，當中以價單形式發售的42伙，即日售出41伙或近98%。連同此前售出單位，該盤短短6日累沽102伙，實屬大熱紅盤。有見向隅客眾多，今日(2日)加推4號價單，共20伙，扣除最高15.5%折扣優惠後，折實售價由399.85萬元起，折實平均呎價13,910元，與3號價單的13,750元相比，高約1%。

9 伙開放式及 11 伙三房

新地代理總經理陳漢麟稱，是次新加推單位以定價計市值逾1.58億元，包括9伙開放式及11伙三房單位，實用面積介乎279至674方呎。單位定價由473.2萬至1,106萬元，呎價介乎15,654元至17,932元；折實售價則由399.85萬至934.57萬元，折實呎價介乎13,227元至15,152元。

周日元朗現場開售 12 伙

發展商同時公布新一輪銷售安排，將於本周日(6日)在青山公路潭尾段18號PARK CIRCLE開售12伙。單位折實售價由399.85萬至934.57萬元。入場單位為8B座2樓D室，實用面積279方呎，開放式間隔，折實售價399.85萬元，呎價約14,332元。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。項目現樓單位已開放予公眾參觀，戶型涵蓋一房至三房，當中包括1個一房複式連家具單位、2個連家具三房單位、3個交樓標準單位。