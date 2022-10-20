元朗新盤｜PARK YOHO Bologna暫錄逾千人參觀示位 下周公布首輪銷售安排

新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna周二(18日)公布首張價單，涉50伙。以90日付款計劃提供最高15.5%折扣優惠計算，折實售價由390.89萬元起，屬實用面積279方呎開放式單位；整批折實平均呎價13,088元。同日對外開放示範單位，新地代理總經理陳漢麟表示，迄今錄逾1,000參觀人次，相信周末人流更加理想。

陳漢麟稱，項目很大機會於下周初公布首輪銷售安排，不排除於首輪銷售中以招標形式發售部分特色單位。他續稱，昨日(19日)出爐的《施政報告》對合資格人才減辣，加上政府正大力推動「北部都會區」的發展，如「港深西部鐵路」及「中鐵綫」等大型基建，相信可吸納更多世界各地人才進駐「北部都會區」及來港發展，人才的提升可令住屋需求增加。

該盤設有4個現樓示範單位，今日(20日)再開放多1個示範單位，為第8A 座12樓A室連家具現樓示範單位予傳媒參觀，屬三房一套間隔，實用面積674方呎，屬同屬標準分層單位中實用面積最大的戶型，適合換樓客及小家庭。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，單位實用面積介乎257至1,155方呎。標準分層單位共設有7種戶型，涵蓋開放式至三房；另設連平台花園或天台特色戶。