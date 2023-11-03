內地專才受惠「先免後徵」 擲1213萬購親海駅三房｜新盤成交

由長江實業集團(1113)發展的油塘「親海駅」系列昨日(2日)錄得一宗三房單位成交，位於「親海駅I」第1座2樓A單位，實用面積736方呎，成交價1,213萬元，呎價16,481元。

據市場消息指，買家屬內地專才，被政府《施政報告》為樓市「減辣」推出「先免後徵」措施吸引專才在港置業安居所吸引，加上鍾情能眺望維港海景的單位，見「親海駅」位九龍市區，交通方便，完全配合其購房需求因此把握機會入市單位自用。

「親海駅I」提供1座共228伙，單位實用面積介乎273至736方呎，戶型涵蓋一房至三房一套連儲物室，包括114伙一房、46伙兩房及68伙三房，今期兩房及三房單位均享海景，而全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年7月15日。