八年最平｜折實均呎$9988 黃金海灣．意嵐184萬入場

集團地產開發部董事總經理李炳餘形容定價為「黃金西餅價」，除因項目鄰近黃金海岸，並希望可吸引更多「西餅客」入市。集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，項目示範單位將於明日對外開放，並同步收票，目標月內開售。

新盤低開搶攻，甚至重現「1字頭」入場價！「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」1期「意嵐」昨首推139伙，提供最高12%折扣，折實價184.2萬元起，折實平均呎價9,988元，屬2016年同區「豐連」首批8,826元後、8年來最平新盤。

首張價單涵蓋72伙開放式、58伙一房及9伙兩房，實用面積206至444方呎。價單提供4項付款方法，扣除最高折扣12%，折實價184.2萬至436.9萬元，當中有24伙低於200萬元；折實呎價8,908至11,889元。入場單位為5B座8樓K室開放式戶，實用面積206方呎，折實價184.2萬元，折實呎價8,942元。

翻查資料，同區掃管笏「凱和山」於去年9月首推140伙，當時折實平均呎價約11,088元，「意岸」較之低10%。以入場費計算，項目料繼2014年大埔嵐山開放式單位折實價165.41萬元後，約10年來一手市場銀碼最平新盤。