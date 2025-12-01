冷氣機入冬保養做足五步更襟用　下年夏天再開無噏味

就咁熄機就得!? DIY冷氣機保養5步曲 明年開機告別噏味

天氣開始轉涼，相信不少家庭已告別「冷氣長開」的日子。但是否只要關掉電源、拔掉插頭便大功告成？其實不然。一個看似簡單的「收爐」動作，如果做得不夠徹底，不但會讓冷氣機內部成為細菌和霉菌的溫床，影響來年製冷效能及增加耗電量，更可能縮短其使用壽命。裝修佬為你整合一個全面的換季保養指南，確保冷氣機健康「過冬」。 為何要做轉季保養？三大關鍵你要知 許多人或許認為「反正下年夏天開機前都要洗」，而忽略了轉季保養。但其實冷氣機保養得宜，好處遠超你想像。 避免成為細菌溫床： 冷氣機運作時，內部因冷熱交換會產生濕氣。經過整個夏天，內部組件已積聚大量灰塵、皮屑和濕氣，是霉菌及細菌繁殖的絕佳環境。有研究指冷氣機內部細菌量可比馬桶骯髒60倍！若不清走這些污染物，它們會在秋冬季繼續滋生，待來年夏天開機時隨冷氣吹遍全屋，可能誘發呼吸道過敏、皮膚問題等健康困擾，家中的「噏味」亦由此而來。

維持高效能、節省電費： 隔塵網及散熱片上的灰塵積垢會嚴重阻礙空氣流通，令冷氣機需要更長時間、更大功率才能達到設定溫度，導致耗電量大增。妥善清潔能讓冷氣機回復最佳效能，一部潔淨的冷氣機甚至可節省高達30%的能源。

延長冷氣機壽命：長期積聚的濕氣和污垢會腐蝕內部金屬零件，增加機件故障的風險。而灰塵堵塞亦會加重壓縮機的負擔，使其過勞損耗。定期保養能有效避免這些問題，從而延長冷氣機的整體使用年限。

DIY冷氣保養：簡易五步曲 與其等到來年夏天才費力「急救」，不如趁現在花點時間做好基本保養。整合了以下五個步驟，讓你輕鬆完成DIY清潔： 第一步：徹底斷電，安全至上 進行任何清潔前，最重要是確保安全。請務必先拔掉冷氣機的電源插頭，如果插座位置不便，應直接關掉總掣，避免在清潔過程中發生觸電危險。此外，徹底斷電也能防止冷氣機在待機狀態下消耗隱形電力，並減少因電壓不穩而損壞內部電路板的風險。 第二步：清潔機身與隔塵網 用微濕的抹布擦拭冷氣機外殼、面板及出風口葉片，清除表面灰塵。然後打開面板，輕輕取出隔塵網。隔塵網一般只需用清水從沒有灰塵的一面倒沖洗即可。若油污較重，可使用中性清潔劑輔助輕刷。切記，清洗後務必將隔塵網放在陰涼處徹底風乾，切勿暴曬或用熱風烘乾，以免濾網材質脆化變形。 第三步：深入核心，清潔散熱片 隔塵網後方的金屬片就是散熱器 (俗稱Coil)，是最易藏污納垢的地方。建議使用市面上的「冷氣機專用清潔劑」。將清潔劑由上至下均勻噴灑在Coil片上，靜待約15分鐘，讓泡沫充分滲透並溶解污垢。 第四步：開啟送風，徹底吹乾內部 這是整個保養程序中最關鍵的一步，目的是要杜絕霉菌滋生的根源——濕氣。將已晾乾的隔塵網和面板裝回原位，重新接通電源，然後將冷氣機設定為「送風」(Fan) 模式，並以最大風量運行1至2小時。此舉能有效吹乾機體內部因清潔和過往運作而殘留的所有濕氣，確保內部環境乾爽。 第五步：收納細節不馬虎 完成內部乾燥後，便可正式讓冷氣機「休眠」。為免塵埃在閒置期間入侵，建議為冷氣機套上專用的防塵罩。最後，別忘了取出遙控器內的電池，分開存放，以防電池漏液侵蝕遙控器的電路板，導致來年失靈。

DIY搞唔掂？交給專業的家居門診 如果DIY清潔後，發現冷氣的霉味依然存在、製冷能力下降，或者內部污垢遠比想像中嚴重，自己又缺乏時間和專業工具處理，甚至擔心會弄壞機件，這時候尋求專業協助，進行一次「深層清潔」就最為安心。裝修佬旗下的家居門診所提供的洗冷氣服務，就能解決這些煩惱。專業技師採用環保安全清潔劑及高效蒸氣機，為冷氣機進行深層清潔，徹底瓦解深藏的霉菌和污垢，從而提升冷氣效能，延長機件壽命，真正做到慳電、耐用又健康。