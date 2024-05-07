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地產
2024-05-07 10:53:42

北角百福花園呎價重上1萬水平 兩房13年升值三成｜二手樓成交

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北角百福花園樓價略為回升，屋苑最新錄兩房高層戶以555萬元沽出，呎價重上1萬元水平。

北角百福花園樓價略為回升，屋苑最新錄兩房高層戶以555萬元沽出，呎價重上1萬元水平。

撤辣後樓市交投急升後回軟，隨著市場上筍盤賣少見少，個別屋苑售價亦有所回升。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，新近錄得北角百福花園鴻福閣高層F室成交，單位實用面積546方呎，屬兩房設計，望向西北開揚樓景，單位新近獲買家以555萬元承接，呎價重上萬元水平，平均實用呎售10,165元；而單位最初放盤開價約628萬元，現累減72萬元或約12%成功沽出。他補充，原業主於20113月以425萬元購入上址，持貨13年轉手，是次帳面獲利130萬元，期間市值上升31%
即睇北角百福花園放盤(House730)

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