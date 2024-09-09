十大屋苑周末買賣少40% 利嘉閣：業主觀望減息後能否提高叫價｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，發展商趁減息前連環出擊，不論全新大盤或貨尾均推出應市，希望能夠早著先機，令近日市場焦點重回一手新盤，加上不少二手業主觀望減息後能否提高叫價，引致周末二手屋苑交投減慢。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(7日至8日)十大指標屋苑錄得約6宗二手成交，較對上個周六、日(8月31日至9 月1日)的10宗，按周減少40%，為近六周最少。

廖偉強指出，現時買賣雙方都等待本月美國聯儲局議息結果出爐，相信待落實減息後，整體樓市以至二手交投都能較減息前活躍，但實際上二手成交量能否有明顯突破，需要視乎一手盤搶佔市場份額的程度，以及減息後市場起動的力度而定。