十大屋苑周末買賣少40% 利嘉閣：業主觀望減息後能否提高叫價｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，發展商趁減息前連環出擊，不論全新大盤或貨尾均推出應市，希望能夠早著先機，令近日市場焦點重回一手新盤，加上不少二手業主觀望減息後能否提高叫價，引致周末二手屋苑交投減慢。
綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(7日至8日)十大指標屋苑錄得約6宗二手成交，較對上個周六、日(8月31日至9 月1日)的10宗，按周減少40%，為近六周最少。
廖偉強指出，現時買賣雙方都等待本月美國聯儲局議息結果出爐，相信待落實減息後，整體樓市以至二手交投都能較減息前活躍，但實際上二手成交量能否有明顯突破，需要視乎一手盤搶佔市場份額的程度，以及減息後市場起動的力度而定。
在過去兩天的十大指標屋苑中，若按地區劃分，以新界區表現最好，共錄得4宗交易，港島及九龍區各錄得1宗成交。若以屋苑劃分，嘉湖山莊錄得2宗買賣；康怡花園、美孚新邨、沙田第一城及映灣園各有1宗買賣；至於其餘五個屋苑則暫時「食白果」。
美孚新邨中層戶售510萬
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，剛過去的周末兩天，美孚新村錄得成交包括4期百老匯街107號中層D室，實用面積約504方呎，成交價約510萬元，呎價約10,119元。
嘉湖山莊周末期內錄2宗買賣
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾說，嘉湖山莊於剛過去的周末錄得2宗成交，包括5期麗湖居5座中層B室，實用面積約630方呎，成交價約475萬元，呎價約7,540元；另一宗為1期樂湖居12座中層H室，實用面積約549方呎，以約442萬元易手，呎價約8,051元。
映灣園高層戶952萬易主
利嘉閣地產東涌區高級分區董事關騰達表示，映灣園在過去周末兩天錄1宗成交，單位為12座高層H室，實用面積約932方呎，成交價約952萬元，呎價約10,215元。