十大屋苑｜利嘉閣：周末兩日錄8宗買賣 創5周新高 減價盤獲承接

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，上周六(12日)油塘新盤開售報捷大賣，二手雖仍處於捱打狀態，不過在新盤帶動整體樓市氣氛之下，二手願意減價的放盤即可獲得承接，反映市場購買力仍在。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(12至13日)十大指標屋苑錄得8宗成交，較對上周末(5至6日)的4宗增加4宗或100%，創近5周以來最多。

廖偉強指出，油塘新盤銷售熾熱，帶動樓市氣氛，短期內相信仍以一手新盤作主導；市場上準買家傾向尋找價位合適的筍盤入市，而發展商有條件開出較吸引的價格，二手業主則對後市看法並不悲觀，故此普遍未有作出大幅減價，二手成交相對淡靜，預料隨着新盤熱銷及帶旺市場，二手市場經一段時間後能恢復交投。