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地產
2023-08-14 07:00:00

十大屋苑｜利嘉閣：周末兩日錄8宗買賣 創5周新高 減價盤獲承接

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十大屋苑｜利嘉閣：周末兩日錄8宗買賣 創5周新高 減價盤獲承接

十大屋苑｜利嘉閣：周末兩日錄8宗買賣 創5周新高 減價盤獲承接

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，上周六(12)油塘新盤開售報捷大賣，二手雖仍處於捱打狀態，不過在新盤帶動整體樓市氣氛之下，二手願意減價的放盤即可獲得承接，反映市場購買力仍在。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(1213)十大指標屋苑錄得8宗成交，較對上周末(56)4宗增加4宗或100%，創近5周以來最多。

廖偉強指出，油塘新盤銷售熾熱，帶動樓市氣氛，短期內相信仍以一手新盤作主導；市場上準買家傾向尋找價位合適的筍盤入市，而發展商有條件開出較吸引的價格，二手業主則對後市看法並不悲觀，故此普遍未有作出大幅減價，二手成交相對淡靜，預料隨着新盤熱銷及帶旺市場，二手市場經一段時間後能恢復交投。

十大屋苑｜利嘉閣：周末兩日錄8宗買賣 創5周新高 減價盤獲承接

利嘉閣指，過去的周六、日(12至13日)十大指標屋苑錄得8宗成交，較對上周末(5至6日)的4宗增加4宗或100%，創近5周以來最多。

港島區打破「捧蛋」淡況

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區及新界區分別錄得3宗成交，各自較上周增加1宗；港島區則錄得2宗，打破早前「捧蛋」的淡況。若以屋苑劃分，鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊分別錄得2宗成交，將軍澳新都城及東涌映灣園則各錄得1宗；其餘五個屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花邨、紅磡黃埔花園、藍田麗港城及沙田第一城暫時「交白卷」，周末均未錄得成交。

新都城三房880萬易手

利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，新都城周末錄得1宗成交，單位為14座中層F室，實用面積約701方呎，以約880萬元易手，呎價約12,553元。

十大屋苑｜利嘉閣：周末兩日錄8宗買賣 創5周新高 減價盤獲承接

5個屋苑「交白卷」，包括藍田麗港城周末均未錄得成交。(資料圖片)

嘉湖山莊中層戶累減75萬沽

利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾指，嘉湖山莊周末錄得2宗成交，當中包括樂湖居8座中層F室，實用面積約449方呎。據悉，原業主於月初以約480萬元放售，最終累減約75萬元，至約405萬元沽出，呎價約9,020元。

映灣園高層戶呎售1.16

利嘉閣地產東涌-映灣園一行首席聯席董事魏小勇說，映灣園周末兩天錄得1宗成交，單位為10座高層C室，實用面積約565方呎，以約656萬元易主，呎價約11,611元。

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十大屋苑｜利嘉閣：周末兩日錄8宗買賣 創5周新高 減價盤獲承接

東涌映灣園周末兩天錄得1宗二手成交。(資料圖片)

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