十大屋苑｜利嘉閣：周末勁錄31宗買賣 3年來最旺 撤辣後現報復式入市動力

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，樓市撤辣效果立竿見影，市場交投即時激活，各類買家入市支撐市場成交重返3年前的高位。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(2至3日)十大指標屋苑錄得31宗二手成交，較對上周六、日(2月24至25日)的7宗急增3.4倍，除連升三周外，亦創下近158周、即3年以來的新高。

廖偉強指出，樓市辣招全面撤銷，加上暫停壓力測試及放寬按揭成數，令各類買家均可免稅及較容易入市，使之前忍手的購買力重返市場，刺激撤辣後首個周末出現報復式的入市動力，包括本地用家、投資者及新港人均樂意入市。一手市場更見轉旺，反映之前辣招的確窒礙市民的正常入市置業需求，冀撤辣後，市場交投量可回復至健康的水平，當筍盤陸續被消化後，樓價亦可望止跌回升。