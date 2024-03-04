十大屋苑｜利嘉閣：周末勁錄31宗買賣 3年來最旺 撤辣後現報復式入市動力

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，樓市撤辣效果立竿見影，市場交投即時激活，各類買家入市支撐市場成交重返3年前的高位。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(2至3日)十大指標屋苑錄得31宗二手成交，較對上周六、日(2月24至25日)的7宗急增3.4倍，除連升三周外，亦創下近158周、即3年以來的新高。
廖偉強指出，樓市辣招全面撤銷，加上暫停壓力測試及放寬按揭成數，令各類買家均可免稅及較容易入市，使之前忍手的購買力重返市場，刺激撤辣後首個周末出現報復式的入市動力，包括本地用家、投資者及新港人均樂意入市。一手市場更見轉旺，反映之前辣招的確窒礙市民的正常入市置業需求，冀撤辣後，市場交投量可回復至健康的水平，當筍盤陸續被消化後，樓價亦可望止跌回升。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，港九新界全線上升，其中港島由上周「零成交」增至3宗，九龍區大增1.75倍至11宗，至於新界區更激增4.67倍至17宗成交，跑贏另外兩區。若以屋苑劃分，嘉湖山莊表現凌厲，勁錄13宗成交；麗港城錄得5宗、美孚新邨有4宗，而太古城及沙田第一城亦各有3宗。
太古城周末錄3宗買賣
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑說，太古城周末期間共錄得3宗成交，其中包括高安閣中層E室，實用面積約580方呎，成交價約795萬元，呎價13,706元。林俊傑補充，撤辣後太古城市況明顯轉旺，縱然大部分業主不再願意減價，但買家仍積極物色單位入市。
新都城低層戶售700萬元
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮指，周末期間新都城錄得1宗成交，單位為3期1座低層H室，實用面積約630方呎，成交價約700萬元，呎價約11,111元。他續指，撤辣後睇樓人數明顯增加，惟業主叫價企硬，部分反價約3%至5%，加上市場一手新盤亦十分熱鬧，搶去部分焦點，故周末期間步伐相對較慢的新都城尚待進一步爆發。
嘉湖山莊兩日勁錄13宗成交
利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾表示，撤辣激活市場交投，嘉湖山莊周末兩天勁錄13宗成交，其中包括樂湖居1座低層B室，實用面積約633方呎。原叫價450萬元，業主見撤辣即時加價5萬元，以455萬元沽出，呎價約7,188元。蕭啟諾補充，市況明顯180度轉變，各類買家蜂擁入市，包括有未住滿7年的新香港人亦積極睇盤查詢，造就市況表現火熱。