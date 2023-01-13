千伙大盤｜啟德海灣1擬貼市價出擊

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，整個項目分2期發展，已獲批預售，提供2,138伙，暫屬跑道區內最大規模的住宅項目。他透露，啟德海灣1的準備工作已「九九十十」，正審視市況，料農曆年後「蓄勢待發」，定價會參考啟德、九龍東，以至港島東的一、二手成交，首批會貼市價推出。

樓市踏入新一年氣氛回暖，發展商隨即啟動推盤大計。今年新盤供應重地之一的啟德跑道區，合共涉逾6,300個單位供應，其中由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的PARK PENINSULA承豐道15號項目第1期，於周四正式命名為「啟德海灣1」(KT Marina 1)，提供1,017伙，主打兩房單位，預計農曆新年後推售。

樓花期長約23個月

中海外地產董事總經理游偉光稱，啟德海灣1設一幢住宅大樓，細分2A、2B 及2C座三翼，標準單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房單位。項目預計關鍵日期2024年11月底，樓花期長約23個月。資料顯示，啟德海灣所在地皮為第4A區1號住宅地，於2019年7月以127.398億元批出，以可建樓面約107.6萬方呎計，每方呎樓面地價約11,842元。

會德豐地產常務董事黃光耀指，隨著內地與香港恢復通關，相信經濟狀況將會復常，有利整體經濟和樓市表現。留意到元旦之後一手成交增多，去年樓價累跌約15%，相信今年很大機會由低位可有正常的升幅，料約5%至8%。

啟德去年錄807宗成交 量跌價穩

據中原地產統計，啟德新區2022年全年錄807宗成交，當中一手佔693宗，按年跌73%，平均呎價約28,251元。二手僅錄114宗，按年少55%，平均呎價約23,335元，按年升3.3%，跑贏中原城市領先指數CCL去年15%的跌幅。租務成交連升2年，去年錄789宗，平均呎租約40.2元。中原地產啟德新區資深區域營業董事吳妙粧稱，近月啟德有多個全新屋苑入伙，租務成交暢旺，上月平均呎租達42元，最高呎租更高達64元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，啟德大型商場AIRSIDE、雙子塔地標商廈SOGO及啟德體育園場館有望年內落成及開業，預計今年啟德區一、二手交投量可錄倍數增長。