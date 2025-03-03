南首提價加推55伙 首涉開放式戶 折實價均低於400萬｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」首輪推售181伙火速售罄。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，因應市場反應熱烈，項目今日(3日)加推全新價單3號應市，共涉55伙，並首度推出開放式單位。扣除最高折扣8%後，折實價337.45萬元起，折實呎價16,873元起。 資料顯示，新價單折實平均呎價20,515元，較2號價單118伙折實平均呎價約18,652元，高近10%。韓家輝指，價格差異主要受景觀樓層因素影響，而部分單位價格則輕微向上調1至2%。 本周末次輪銷售 全新價單共涉55伙，包括21伙開放式單、24伙一房及10伙兩房單位，單位實用面積由200至351方呎，價單定價由366.8萬至最高880.7萬元，價單呎價由18,340元至最高25,512元；折實售價則由337.45萬至最高810.24萬元，折實呎價由16,873元至最高23,471元。售價及呎價最低單位為5樓B7室，開放式間隔，折實價337.45萬元，折實呎價16,873元。

「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。