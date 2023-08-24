反應冷淡｜荃灣首置地流標 房協接手

政府第二幅以賣地形式推出的「港人首次置業」地皮流標！只接獲1份標書、12年來反應最差的荃灣油柑頭地皮因地價標金未達政府底價而流標，房屋局隨即指，將會邀請香港房屋協會(房協)承接有關項目，並在此用地興建「首置」單位。

房協表示，樂意與政府進一步商討細節安排，並指作為政府的緊密合作夥伴，一向積極發展不同類型的房屋項目，配合政府為滿足市民的住屋需要而努力。面對目前殷切的住屋需求，房協認為必須維持可持續的房屋供應，並會盡力協助政府增加供應，為市民提供可負擔的住屋選擇。

地皮面積約52.39萬方呎，估計可建樓面面積逾104.62萬方呎，中標者須興建最少1,940個首置單位，當中七成單位實用面積不少於375方呎，日後需以市價八折出售，並需另外興建設有50個名額的展能中心及50個宿位的嚴重弱智人士宿舍。項目上周五截標，惟兩個月招標期只得佳明集團(1271)入標，為自2011年8月以來反應最差。

地皮先天條件遜 張競達：不感意外

佳明執行董事曾嘉敏表示，是次屬獨資入標，上述地皮發展限制及條款多，故是次出價較保守，集團處理斜坡項目擁有經驗，認為建築成本可控，技術上亦有信心。她指，公司繼續密切留意賣地表，現時投地會持較謹慎態度。

中原測量師行張競達稱，對於流標並不感到意外，主要由於項目位置較偏僻規模大，先天條件較遜，預計落成後亦難賣高價，發展風險較高，加上現時市道不景，發展商出價保守不足為奇。另外，綜合市場對該地皮估值約18.8億至36.6億元，預計每方呎樓面地價約1,800至3,500元。