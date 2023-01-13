商場｜新地大埔超級城迎兔年 推廣費按年增一成

為迎接癸卯兔年的來臨，新鴻基地產(016)旗下大埔超級城聯乘國際級插畫師Jeffrey Fulvimari，打造佔地面積達1,500方呎的《萌兔甜蜜糖果園》新春主題互動裝置。插畫師更首次為筆下萌兔角色以農曆新春造型亮相，還炮製一系列打卡景點、好玩互動體驗、舉辦新年倒數活動及新春年宵市集。此外，一連串新春消費獎賞回饋顧客，與顧客同賀新春。

預期推廣期內人流及生意按年多 20% 新鴻基地產代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，今年農曆新年推廣費達600萬元，較去年升約10%，預期商場在農曆新年推廣期(1月13日至2月5日)人流及生意較去年增20%。 至於租務方面，蘇蔭彪稱，商場於去年第四季表現理想，生意額按年升10%，並已超越新冠疫情前同期水平，當中首3位升幅行業，包括珠寶首飾及鐘錶，生意按年上揚20%；而時裝及個人護理產品均升約10%。