商場｜新地15大商場新春營業額升30% 部分地區旅客比例料可達五成

受惠於香港與內地恢復通關，跨境巴士班次陸續恢復，又適逢農曆新年消費旺季，5天長假節日氣氛濃厚，不少市民蒞臨商場購物辦年貨或團年相聚，令商場人氣鼎盛。新鴻基地產(016)旗下十五大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣WWWTC世貿中心、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等推出特色賀年裝飾及創意科技互動遊戲，豐富獎賞，成功帶動銷情，人流較去年升25%，生意額較去年上揚約30%。

馮秀炎指，受惠於通關及跨境巴士已重投服務，商場接待不少來自廣東省的旅客，主要為年輕家庭及年輕情侶，趁春節假期到訪商場遊覽購物消遣，順道探望親友，重點選購新潮賀年糕點、新款智能手機及添置新衣皮鞋過新年，更有旅客一次過選購30多盒賀年食品禮盒送禮自用，預計全面通關後，位於傳統旅遊區的商場如新太陽廣場旅客比例可達五成；而坐落於商業地段的apm商場旅客比例可達一成。

潮流電子、金飾名錶、餐飲及藥妝生意表現理想

總結新春黃金檔期(1月19日至25日)共7天，新地十五大商場人流較去年升25%，生意額較去年升約30%。當中以潮流電子、金飾名錶、餐飲及藥妝生意表現理想。電子產品方面，新款手機型號熱賣，顧客趁新春假期選購自用或作情人節禮物。由於天氣轉冷，迷你座枱暖風機及暖蛋暢銷；餐飲方面，受惠於逐步復常通關的好消息，加上農曆新年帶動節日氣氛，部分公司、團體等復辦春茗宴飲活動。不少市民出外與家人及親友團拜，以及於年初二外出享用開年飯，盆菜及特色賀年美食禮盒大賣，當中又以12人用大盆菜銷量佳，不少家庭更訂2盆或以上，刺激食肆生意升幅超過三成。有中式餐廳表示，銷情已回復疫前水平。

金飾名錶方面，由於兔年是「雙春兼閏月」的好年份，不少情侶趁防疫措施放寬，積極籌辦婚禮，帶動金飾銷情，以龍鳳手鈪、龍鳳頸鏈最受歡迎；更有不少顧客選購名錶送贈愛侶、以至公司春茗團年飯活動之用，營業額升近25%。藥妝方面，受惠於香港與內地通關，內地及本地客對藥物及保健養生需求大增，直接令藥妝店受捧。