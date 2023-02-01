商場｜K11 MUSEA農曆新年銷售較去年同期升逾55%

新世界發展(017)旗下尖沙咀K11 MUSEA去年12月憑藉獨特的藝術展覽和連串市場營銷活動，於該月錄得2019年開業以來單月最佳銷售額，而踏入2023年其銷售表現繼續理想。截至1月28日，K11 MUSEA總銷售額對比去年同期升35%，人流同比上揚55%；農曆新年總銷售額對比虎年新春亦增長超過55%。隨着旅客入境條件逐步放寬，K11 MUSEA積極提升品牌組合，並推出全城消費獎賞及舉辦各種大型展覽和文化活動，預計銷售及人流持續向好。
至於K11 MUSEA去年舉行的文化活動總參與人數逾10萬，當中超過七成訪客在參加活動後，會留於商場內消費。文化活動亦吸納大量包括高端客戶在內的新客群登記為K11會員。
提升商業伙伴網絡 迎接通關機遇
隨着旅客入境條件逐步放寬，K11 MUSEA於1月推出全城消費獎賞，旅客及本地市民只需出示有效海外護照或旅遊證件，無須任何消費，即可最高獲價值逾2,200元禮遇。另外，單計2022年下半年已有近50間全新店舖落戶K11 MUSEA，當中部分更是首度進駐香港市場的獨家店，包括Chanel開設全城最大規模鞋履專門店，擴充店面近一倍；Versace首次登陸K11 MUSEA，更推出兩款全港獨家首發手袋；Chaumet、Prada 及 Celine 等多個品牌推出「亞洲首發」概念快閃店等。