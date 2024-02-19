啟德天璽．海坐擁無遮擋維港海景 一文睇清生活配套+示範單位+價單 (不斷更新)｜新盤2024

啟德跑道區成今年新盤焦點，新鴻基地產(016)繼天水圍「YOHO WEST」後，同系啟德跑道區豪宅項目「天璽．海」密鑼緊鼓部署出場，發展商公布將於本周上載售樓說明書，隨即部署開放示範單位，最快3月以招標形式發售，勢成龍年「頭炮」新盤。
新地6年前斥逾363億元投得啟德兩個住宅項目，包括創下本港官地史上最貴紀錄的第1F區1號地王，以及跑道區承豐道26號項目，分別命名為「天璽．天」(Cullinan Sky)及「天璽．海」(Cullinan Harbour)，合共提供1,929伙，部署今年開售，定價均會參考同系九龍站「天璽」。新地副董事總經理雷霆形容項目是「王者再臨」，價錢會參考鄰近跑道區項目及同系九龍站「天璽」。他指，項目位於啟德跑道前端，位置超然，相信成交價可更進一步。
事實上，新地旗下市區豪宅項目向來皆是善價而沽，以「天璽」為例，去年11月以招標形式售出1伙四房連天台單位，呎價超過10.15萬元，創項目呎價新高。集團旗下不少項目亦以「璽」為名，如南昌站「匯璽」、奧運站「瓏璽」，以及九龍站「天璽」，以突顯其豪宅地位高人一等。
主打四房大單位
「天璽．海」坐擁臨海優勢，約90%單位享有維港海景；主打大單位，實用面積約1,100至2,200方呎的四房標準戶型，佔整體發展項目逾70%。所有單位設有連平台、天台等的戶外空間。另設23伙特色單位，其中8伙更配備私人泳池，最大實用面積的單位逾4,600方呎。「天璽．海」共分兩期發展，合共提供439伙，其中第1期佔256伙，早於去年4月已獲批預售樓花同意書，預計明年10月底落成；而第2期則提供183伙。
會所「Club Harbour」面積廣約8萬呎
另外，發展商精心打造項目臨海會所「Club Harbour」，包括約2.5萬方呎室內住客會所，以及約5.4萬方呎室外住客會所、公用花園及遊樂地方，總面積約8萬方呎。 會所的室內設計及園林設計皆由享譽國際的設計事務所聯手打造，分別是國際知名的設計師事務所Hirsch Bedner Associates (HBA)，擅長六星級酒店及度假村體驗設計，以「海港與綠洲的完美融合」概念為「天璽．海」量身打造「Club Harbour」；「Club Harbour」為著名的紐約設計師團隊AvroKO首個香港設計的住宅會所項目，糅合維港海景及跑道歷史兩大獨特元素，為會所打造獨特設計；「Club Harbour」中的創新園林設計由世界級園林設計團隊P Landscape傾力打造，以不規則的弧形流線池景設計突出項目臨海優勢。
「Club Harbour」特設約35米戶外泳池「澄映池Jade Pool」，配合大型藝術「池塘水景The Pond」，中庭花園設有「澄映嬉水池Kids Pool」，約20米室內恆溫泳池「漾映池Indigo Pool」，盡享戶內外度假式暢游體驗。住客會所上層設有一線海景餐飲空間，住戶私人餐廳「璽宴The Radient」提供當季新鮮食材，設有兩大宴會廳「品宴The Azure」及「嚐宴The Agate」，「品宴The Azure」更相連可作迎賓之用的「上璇Jet Lounge」。葡萄酒窖「品酒坊The Winery」讓人於維港璀璨之中品嘗佳釀，配合酒吧「水漾年華Raise Your Glass」。
此外，會所配備多個餐飲、休閒及共享空間，「廚學坊The Cookology」提供齊全及專業的烹調及烘焙設備，「一期一會The Atelier」工作空間，可供租用練習花藝或茶道，「烘焙點滴The Aroma」咖啡餐吧提供特選烘焙咖啡及精緻蛋糕餐點，住戶亦可於共享空間「靈感思源 We-think+」處理工作、休息、暢聚與交流。
首度與專業醫療服務機構合作
「Club Harbour」設有24小時全天候「博動健身室Energize Gym+」，採用德國NOHrD、波蘭PENT及意大利Technogym三大酒店級健身器材品牌，與健身室相連的「碩力重訓區Power Zone」提供專業級負重訓練設備，更設有「私人博動區Private Zone」，住戶可攜同私人健身教練使用設施；「瑜伽之境Yoga State」亦提供流行的空中瑜伽設備。另設有音樂室「大合奏The Big Bang」和電競室「遊戲基地Game On!」
項目更設有色彩繽紛的室內兒童遊樂園「童淘世界Kid-nergy」和戶外兒童遊樂空間「童翔樂園Giddy-Up」。值得一提，項目首度與專業醫療服務機構康禧醫護Caretia合作，透過住戶手機應用程式「SoProp Premium」，為住戶配對超過5,000名專業營養師、醫護、護理師及看護等，可作網上即時查詢及基本診斷，更可為住戶私人餐廳設計營養及綠色餐單。
業界料開售呎價達4萬元以上
以地理位置、景觀及定位比較，毗鄰的「天瀧」及「澐璟」的呎價具一定參考性，兩盤迄今售出130伙，平均成交呎價近4萬元，個別單位呎價逾6萬元。「天瀧」錄得今年首宗一手成交，單位為第1座18樓A室，實用面積1,428方呎，屬四房雙套連工人套房間隔，透過招標售出，成交價5,690萬元，呎價約39,846元。
「天璽．海」所屬的第4C區3號地皮，由新地於2019年以112.6億元中標，每方呎樓面地價約17,360元。發展商投地後稱，該地皮是跑道上最優質的住宅項目，可盡覽維港至鯉魚門海景，將來每個單位也享有海景，屬於臨海地標式豪宅項目；加上政府未來會投資大量基建發展啟德地區，區內前景非常好，預計總投資約200億元，業界估計日後開售呎價達4萬元以上。