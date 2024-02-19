啟德天璽．海坐擁無遮擋維港海景 一文睇清生活配套+示範單位+價單 (不斷更新)｜新盤2024

主打四房大單位 「天璽．海」坐擁臨海優勢，約90%單位享有維港海景；主打大單位，實用面積約1,100至2,200方呎的四房標準戶型，佔整體發展項目逾70%。所有單位設有連平台、天台等的戶外空間。另設23伙特色單位，其中8伙更配備私人泳池，最大實用面積的單位逾4,600方呎。「天璽．海」共分兩期發展，合共提供439伙，其中第1期佔256伙，早於去年4月已獲批預售樓花同意書，預計明年10月底落成；而第2期則提供183伙。 會所 「 Club Harbour 」 面積廣約8萬呎 另外，發展商精心打造項目臨海會所「Club Harbour」，包括約2.5萬方呎室內住客會所，以及約5.4萬方呎室外住客會所、公用花園及遊樂地方，總面積約8萬方呎。 會所的室內設計及園林設計皆由享譽國際的設計事務所聯手打造，分別是國際知名的設計師事務所Hirsch Bedner Associates (HBA)，擅長六星級酒店及度假村體驗設計，以「海港與綠洲的完美融合」概念為「天璽．海」量身打造「Club Harbour」；「Club Harbour」為著名的紐約設計師團隊AvroKO首個香港設計的住宅會所項目，糅合維港海景及跑道歷史兩大獨特元素，為會所打造獨特設計；「Club Harbour」中的創新園林設計由世界級園林設計團隊P Landscape傾力打造，以不規則的弧形流線池景設計突出項目臨海優勢。

「Club Harbour」特設約35米戶外泳池「澄映池Jade Pool」，配合大型藝術「池塘水景The Pond」，中庭花園設有「澄映嬉水池Kids Pool」，約20米室內恆溫泳池「漾映池Indigo Pool」，盡享戶內外度假式暢游體驗。住客會所上層設有一線海景餐飲空間，住戶私人餐廳「璽宴The Radient」提供當季新鮮食材，設有兩大宴會廳「品宴The Azure」及「嚐宴The Agate」，「品宴The Azure」更相連可作迎賓之用的「上璇Jet Lounge」。葡萄酒窖「品酒坊The Winery」讓人於維港璀璨之中品嘗佳釀，配合酒吧「水漾年華Raise Your Glass」。 此外，會所配備多個餐飲、休閒及共享空間，「廚學坊The Cookology」提供齊全及專業的烹調及烘焙設備，「一期一會The Atelier」工作空間，可供租用練習花藝或茶道，「烘焙點滴The Aroma」咖啡餐吧提供特選烘焙咖啡及精緻蛋糕餐點，住戶亦可於共享空間「靈感思源 We-think+」處理工作、休息、暢聚與交流。 首度與專業醫療服務機構 合作 「Club Harbour」設有24小時全天候「博動健身室Energize Gym+」，採用德國NOHrD、波蘭PENT及意大利Technogym三大酒店級健身器材品牌，與健身室相連的「碩力重訓區Power Zone」提供專業級負重訓練設備，更設有「私人博動區Private Zone」，住戶可攜同私人健身教練使用設施；「瑜伽之境Yoga State」亦提供流行的空中瑜伽設備。另設有音樂室「大合奏The Big Bang」和電競室「遊戲基地Game On!」 項目更設有色彩繽紛的室內兒童遊樂園「童淘世界Kid-nergy」和戶外兒童遊樂空間「童翔樂園Giddy-Up」。值得一提，項目首度與專業醫療服務機構康禧醫護Caretia合作，透過住戶手機應用程式「SoProp Premium」，為住戶配對超過5,000名專業營養師、醫護、護理師及看護等，可作網上即時查詢及基本診斷，更可為住戶私人餐廳設計營養及綠色餐單。