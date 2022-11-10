啟德新盤｜澐璟1187方呎三房套示位 主人套房特設衣帽間 三邊落床綽綽有餘

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟昨日(9日)公布首張銷售安排，推出118伙招標發售，實用面積介乎564至2,088方呎，包括11伙兩房、73伙三房及34伙四房，招標期由下周一(14日)至明年6月底，每日招標。該盤設有6個示範單位，當中包括一個實用面積1,187方呎的三房套無改動示範單位。
第8座28樓B室藍本搭建三房一套單位
以第8座28樓B室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積1,187方呎，屬三房一套房設計。單位尊設私人獨立電梯大堂，私隱度特高。大門玄關與四房單位同樣配有入牆鞋櫃，鞋櫃內更裝有意大利製造AIRCUB®空氣淨化機，更配備香薰散發裝置，令鞋履保持清新芳香。客飯廳設有環保露台，並以全高落地玻璃設計，廣納自然光線，採光十足。項目更採用隔熱玻璃幕牆設計，減少太陽熱能進入室內，以提升節能效果。
梗廚設計 選用高級室內配備
標準層單位層與層之間高度達3.15米，提升空間感。主人套房約6.2米長，特設衣帽間，寢區空間闊落，擺放雙人床後，三邊落床綽綽有餘，主人浴室特設四件頭設計。兩個睡房間隔四正實用，當中1個睡房更備曲尺大窗。
廚房採梗廚設計，特別附設空調，並備有德國精品廚具品牌Bulthaup訂造廚櫃。備餐空間充裕，與工作平台相連，寬敞實用。項目選用高級室內配備，採用德國高級品牌Miele嵌入式雪櫃、洗碗碟機、嵌入式組合蒸焗爐、電磁爐、單頭氣體煮食爐、嵌入式暖杯櫃、嵌入式酒櫃、抽油煙機，以及德國西門子嵌入式洗衣乾衣機。
發展商表示，全屋更設有路由器、網路交換器、WIFI連接點，以及全屋智能家居系統；同時亦提供燈光調節系統。
澐璟位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。
澐璟展銷廳位於紅磡中國人壽中心B座地下及1樓，以項目三大主題：海景、藝術美學及綠化花園作設計靈感。單幢式雙層展廳佔地約3萬方呎，為準買家提供前所未有的空間體驗，並以自然日光以及園林景觀作點綴，營造出舒適愜意氛圍，傳達住宅項目的奢逸質感。