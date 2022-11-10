啟德新盤｜澐璟1187方呎三房套示位 主人套房特設衣帽間 三邊落床綽綽有餘

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟昨日(9日)公布首張銷售安排，推出118伙招標發售，實用面積介乎564至2,088方呎，包括11伙兩房、73伙三房及34伙四房，招標期由下周一(14日)至明年6月底，每日招標。該盤設有6個示範單位，當中包括一個實用面積1,187方呎的三房套無改動示範單位。

第 8 座 28 樓 B 室藍本搭建三房一套單位

以第8座28樓B室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積1,187方呎，屬三房一套房設計。單位尊設私人獨立電梯大堂，私隱度特高。大門玄關與四房單位同樣配有入牆鞋櫃，鞋櫃內更裝有意大利製造AIRCUB®空氣淨化機，更配備香薰散發裝置，令鞋履保持清新芳香。客飯廳設有環保露台，並以全高落地玻璃設計，廣納自然光線，採光十足。項目更採用隔熱玻璃幕牆設計，減少太陽熱能進入室內，以提升節能效果。