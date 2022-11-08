啟德新盤｜澐璟2088方呎四房示位 雙廚房設計 星級酒店配備

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟於短期內公布銷售安排，首批推出單位料涵蓋兩房至四房，計劃本月開售，當中設有6個示範單位，包括一個實用面積達2,088方呎的四房無改動示範單位。

第 1 座 28 樓 A 室藍本搭建四房

以第1座28樓A室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積2,088方呎，屬四房三套房設計，間隔方正實用，寬敞舒適。單位附有私人獨立電梯大堂，私隱度特高，大門玄關配以入牆鞋櫃，鞋櫃內更裝有意大利製造AIRCUB®空氣淨化機，更配備香薰散發裝置。

單位以雙扇實木大門設計，屋內設玄關位置。客飯廳面積偌大，層與層之間高度達3.27米。為讓住戶可以多角度欣賞寬闊維港景致，物業的外牆設計別具心思。單位客廳連接特大環保露台，與客廳同寬。客飯廳特意引入由著名意大利設計師Antonio Citterio打造的B&B Italia貯存櫃，絕對是星級酒店配備。儲物間隔貼心實用，特別嵌入的意大利製造AIRCUB®空氣淨化機，能保持衣物清潔及去除異味，更可配合手機應用程式使用。