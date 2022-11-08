啟德新盤｜澐璟2088方呎四房示位 雙廚房設計 星級酒店配備

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟於短期內公布銷售安排，首批推出單位料涵蓋兩房至四房，計劃本月開售，當中設有6個示範單位，包括一個實用面積達2,088方呎的四房無改動示範單位。
第1座28樓A室藍本搭建四房
以第1座28樓A室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積2,088方呎，屬四房三套房設計，間隔方正實用，寬敞舒適。單位附有私人獨立電梯大堂，私隱度特高，大門玄關配以入牆鞋櫃，鞋櫃內更裝有意大利製造AIRCUB®空氣淨化機，更配備香薰散發裝置。
單位以雙扇實木大門設計，屋內設玄關位置。客飯廳面積偌大，層與層之間高度達3.27米。為讓住戶可以多角度欣賞寬闊維港景致，物業的外牆設計別具心思。單位客廳連接特大環保露台，與客廳同寬。客飯廳特意引入由著名意大利設計師Antonio Citterio打造的B&B Italia貯存櫃，絕對是星級酒店配備。儲物間隔貼心實用，特別嵌入的意大利製造AIRCUB®空氣淨化機，能保持衣物清潔及去除異味，更可配合手機應用程式使用。
市場罕有雙廚房設計
單位特別採用市場罕有的雙廚房設計，除備有附設空調的梗廚外，更特設開放式入廚空間，兩者均以Wine & Dine美酒佳餚為題，嵌入及附設多種頂級專業廚房配置，並嚴選德國精品廚具品牌Bulthaup訂造廚櫃。廚房配備包括Sub-Zero嵌入式雪櫃及恆溫式酒櫃，旁邊更設有獨特的Thrill凍杯機，此外更配有高級品牌Wolf蒸焗爐、焗爐、真空包裝機、暖杯櫃、咖啡機，以及Miele洗碗碟機、洗衣機及乾衣機等高級家電。
至於主人房窗戶更以曲尺型，全高落地玻璃窗戶設計，採光十足。主人房浴室設有化妝品雪櫃，亦配備多功能智能鏡，可藍牙連接浴室內的電子磅，檢視、紀錄並分析體重資料。浴室內亦設藍牙喇叭音響系統，讓住戶隨時點選音樂；主人浴室更貼心配備雙洗手盆及地暖系統，保持室內地板恆溫。全屋更設有路由器、網路交換器、WIFI連接點，以及全屋智能家居系統。同時亦提供燈光調節系統，讓住戶隨心隨意享受個人喜愛的室內氛圍。
澐璟全盤只設116伙四房分層單位(包括4個四房平台單位)，分布於第1及第2座之內，實用面積由1,797至2,088方呎，全數四房單位均位處前排臨海地段，加上每戶均設私人升降機大堂。由於查詢踴躍，發展商將考慮於首批單位內，推出部分四房單位應市。
澐璟位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。
澐璟展銷廳位於紅磡中國人壽中心B座地下及1樓，以項目三大主題：海景、藝術美學及綠化花園作設計靈感。單幢式雙層展廳佔地約3萬方呎，為準買家提供前所未有的空間體驗，並以自然日光以及園林景觀作點綴，營造出舒適愜意氛圍，傳達住宅項目的奢逸質感。