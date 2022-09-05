啟德新盤｜MIAMI QUAY I加推65伙 折實最平566.9萬 716方呎三房首登場

本月焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I市場反應不俗，會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，截至今晚7時，項目已錄逾1.2萬人到現場展銷廳參觀，網上VR展銷廳則錄約3.4萬人次參觀，至今累收近1,000票，以首批130伙計，超額認購逾6倍。有見市場反應熱烈，今晚加推第2號價單，涉65伙，維持最高12%折扣優惠，折實售價由566.98萬元起，折實呎價21,380元起。

新加推單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎250至716方呎。是次首推第1座A室，屬三房一套連工作間及洗手間，實用面積716方呎，涉9伙。單位價單定價由644.3萬元至2,115.3萬元，呎價介乎24,296元至29,543元。扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由566.98萬至1,861.46萬元，折實呎價介乎21,380元至25,998元。

最低售價屬第2座10樓E室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價566.9萬元，呎價22,679元；最低呎價屬第1座3樓D室，實用面積318方呎，折實售價679.89萬元，呎價21,380元。

MIAMI QUAY I展銷廳於過去周末舉辦MIAMI主題派對，提供MIAMI場景實況互動划艇競技、復古車打卡位、花式調酒表演，更配合中秋佳節將至，設中秋燈籠工作坊，歡度佳節。

MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，分兩期發展；MIAMI QUAY I由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中兩房戶佔全盤近54%，涉349伙。項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。發展商為項目備有一房、兩房，以及三房套示範單位，設於尖沙咀海港城港威大廈2座。