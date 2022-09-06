啟德新盤｜MIAMI QUAY I暫超額逾4倍 最快明日公布首輪銷售安排

市場焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I有機會周末中秋節長假期作首輪銷售，會德豐地產常務董事黃光耀表示，最快明日(7日)公布首輪銷售安排，項目截至昨日累收逾1,000票，以首兩張價單共195伙計，超額認購逾4倍。

黃光耀透露，項目實體示範單位截至昨日已錄約1.2萬人次參觀，而網上VR參觀示範單位錄近3.5萬人次。MIAMI QUAY I昨日(5日)加推2號價單，涉65伙，維持最高12%折扣，折實售價由566.98萬至1,861.46萬元，呎價介乎21,380元至25,998元，折實平均呎價23,991元，與首張價單的22,452元，高近7%。黃光耀稱，撇除單位樓層、景觀等因素，今批屬原價加推。

該盤至今已推出兩張價單，涵蓋11伙開放式、88伙一房、77伙兩房，以及19伙三房單位。扣除最高12%折扣優惠，單位折實售價由524.2萬至1,861.5萬元，折實呎價20,339元至25,999元，折實平均呎價22,984元；195伙市值約18.1億元。

新設兩種付款優惠

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，兩張價單特設「支持醫護心連心120天現金優惠付款計劃」，合資格醫護人員或其家人及朋友均可享額外樓價2.5%折扣優惠，成交期亦由90天增至120天。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘說，價單另新增「發展商『匠心粉絲』建築期付款計劃」，屬Club Wheelock、恒地會或New World CLUB會員享有，買家於簽訂臨時買賣合約當日繳付樓價5%訂金，並於收樓前14天內付清樓價餘款。若與發展商提供的基本建築期付款計劃相比，用上述付款方法的買家則毋須於簽訂正式合約後60天內另繳付5%加付訂金。

MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，分兩期發展；MIAMI QUAY I 由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中兩房戶佔全盤近54%，涉349伙。項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。發展商為項目備有一房、兩房，以及三房套示範單位，設於尖沙咀海港城港威大廈2座。