啟德新盤｜MIAMI QUAY I首輪暫超額逾11倍 展銷廳周六有中秋派對 猜燈謎贏獎品

市場焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I將於下周一(12日)首輪開售138伙，當中價單發售137伙，另1伙為頂層四房特色戶以招標推售。會德豐地產常務董事黃光耀指，項目迄至今日(8日)晚上7時，累計收逾1,700票，以價單發售單位計，超額認購逾11倍，反應熱烈，本周日(11日)下午6時截票。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，項目展銷廳將於周六(10日)舉行「MIAMI x 中秋主題派對」，提供MIAMI場景實況互動划艇競技、復古車打卡位；並設中秋節慶佈置與體驗活動，更有猜燈謎遊戲。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘表示，參觀客人讚好Wheelock Living Facebook，再親臨現場參觀，即送限量版MIAMI風情精美毛巾及口罩；於現場下載Club Wheelock手機APP 並登記成為會員，即可獲贈Uber 100元乘車券乙張，數量有限，先到先得。

MIAMI QUAY位處啟德承豐道23號，分兩期發展；MIAMI QUAY I 由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中兩房戶佔全盤近54%，涉349伙。項目自設總面積達30,798方呎的住客會所「CLUB MIAMI」，預計關鍵日期為明年8月31日，樓花期約12個月。發展商為項目備有一房、兩房，以及三房套示範單位，設於尖沙咀海港城港威大廈2座。