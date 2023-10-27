啟德海灣示範單位｜首度開放305及437呎一房 豪華跑車作設計靈感 展輕奢現代風｜多圖

單位間隔四正，空間感十足；長方形的客飯廳不設玄關位，盡用大廳每吋空間，日字形長廳擺放梳化後仍覺寬敞。客飯廳布置於柔和的橙調中注入多樣化藝術元素，設計同時引入跑車的流線型的原素，充分利用優雅簡潔的線條、高質感色彩及輕奢古典元素，彰顯出低調奢華質感。 客廳放置不規則形狀的米白色梳化與駝色地毯，配上大理石紋不規則的雙層茶几，演繹現代時尚風格。單位以棕色牆身作整體布置，橙色的明亮配搭棕色的典雅與成熟，更顯活力，營造溫馨的氣息；部分牆身採用木條特色牆，以加強單位的視覺空間感。開放式廚房設於大門側，配上深棕色木紋組合櫃；飯廳則擺放深色大理石二人餐桌及亮橙色布質餐桌椅，以亮色系家具提升鮮活感，突顯雅緻居室時尚的生活氣息。 主人房貫徹單位設計風格，以暖色木材為主調。睡房玻璃幕牆的設計提升房間內的採光度，房間四正實用，間隔寬闊，中央位置擺放雙人床後仍可三面落床，兩旁各放置了圓形小茶几，並設一組高身木紋衣櫃，提供充足的收納空間；設計師同時貼心於衣櫃旁設置休閒空間，予住戶專屬的寧靜時光。房內亦設有一張深灰色紋理書桌，提供寬坦的工作空間及位置擺放型格汽車模型。 ↓↓啟德海灣示範單位｜ 第 2A 座 18 樓 E 室一房連裝修傢俬無改動示位 ↓↓