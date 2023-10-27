啟德海灣示範單位｜首度開放305及437呎一房 豪華跑車作設計靈感 展輕奢現代風｜多圖

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期周二(24日)公布首張價單，涉及208伙，折實售價由575.016萬元起，折實呎價由17,987元起；折實平均呎價19,798元，為超過6年來同區新盤首批新低水平。
嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目今日(27日)起接受認購登記，留意到市場對兩房單位有不少查詢，料短期內公布加推單位安排，強調會以量為先。他透露，項目昨日(26日)開放示範單位予公眾參觀，錄得逾2,000參觀人次。
發展商今日首度開放兩個一房示範單位予傳媒參觀，其中以第2A座18樓E室為藍本搭建的一房連裝修傢俬無改動示範單位，實用面積437方呎。單位以豪華跑車作設計靈感，輕奢現代風為主題，以橙調為基礎，色感溫暖，帶出奢華幸福快樂的意境。
單位間隔四正，空間感十足；長方形的客飯廳不設玄關位，盡用大廳每吋空間，日字形長廳擺放梳化後仍覺寬敞。客飯廳布置於柔和的橙調中注入多樣化藝術元素，設計同時引入跑車的流線型的原素，充分利用優雅簡潔的線條、高質感色彩及輕奢古典元素，彰顯出低調奢華質感。
客廳放置不規則形狀的米白色梳化與駝色地毯，配上大理石紋不規則的雙層茶几，演繹現代時尚風格。單位以棕色牆身作整體布置，橙色的明亮配搭棕色的典雅與成熟，更顯活力，營造溫馨的氣息；部分牆身採用木條特色牆，以加強單位的視覺空間感。開放式廚房設於大門側，配上深棕色木紋組合櫃；飯廳則擺放深色大理石二人餐桌及亮橙色布質餐桌椅，以亮色系家具提升鮮活感，突顯雅緻居室時尚的生活氣息。
主人房貫徹單位設計風格，以暖色木材為主調。睡房玻璃幕牆的設計提升房間內的採光度，房間四正實用，間隔寬闊，中央位置擺放雙人床後仍可三面落床，兩旁各放置了圓形小茶几，並設一組高身木紋衣櫃，提供充足的收納空間；設計師同時貼心於衣櫃旁設置休閒空間，予住戶專屬的寧靜時光。房內亦設有一張深灰色紋理書桌，提供寬坦的工作空間及位置擺放型格汽車模型。
↓↓啟德海灣示範單位｜第2A座18樓E室一房連裝修傢俬無改動示位↓↓
另一單位為以第2A座18樓J室為藍本搭建的一房交樓標準無改動示範單位，實用面積305方呎。單位間隔方正，呈長形布局，易於擺放家具，另於小玄關預留位置擺放鞋櫃。主人睡房為套房式設計，方正實用，並預留擺放衣櫃的位置，讓住戶享有專尚的搭配空間。
單位採用長形開放式廚房設計，室內空間感更寬敞。廚櫃用料配搭時尚，配以精心挑選的品牌設備，採用一系列德國高級家電品牌Miele家電，包括雙頭電磁爐、抽油煙機及微波爐；另提供Siemens的二合一洗衣及乾衣機及獨立式雙門雪櫃。浴室特設LED大鏡櫃，備有三種不同顏色燈光方便住戶使用；牆身以水磨石紋的意大利磁磚作特色牆，配搭古銅色淋浴套裝，盡顯典雅高貴感。浴室內配置Panasonic浴室寶、DURAVIT洗手盆、CATALANO坐廁、AXOR淋浴及洗手盆水龍頭、HANSGROHE花灑套裝，設備齊全。
↓↓啟德海灣示範單位｜第2A座18樓J室一房交樓標準無改動示位↓↓
「啟德海灣」為首個私人屋苑交樓標準率先採用Philips Alpha-VP六合一視像智能門鎖，除一般密碼、指紋、CPU卡及門匙開鎖外，電子鎖亦提供App臨時密碼及一次性密碼，同時保留傳統防盜眼，切合住戶的不同需求。住戶更可透過專屬應用程式查看進出紀錄，使生活更加安全和便捷。
「啟德海灣」設有住客會所「CLUB SUPER MARINA」，會所連園林面積合共逾15萬方呎，提供約65項室內外玩樂設施，為住戶打造Active Fitness三大動感生活，包括「四季暢泳館」，設有3大游泳池，為區內罕有；「24 小時互動健身館」提供逾6,000方呎的室內外健身空間；「幻變多功能運動館」以靈活多變全新概念打造的標準球場。另外，「CLUB SUPER MARINA」內的「童樂天地」以海洋保育為主題，內有鯨魚小資訊，讓孩子從小學習海洋生態保育。
整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。