單幢新盤攻勢再現！發展商奇招谷客 相隔26年再現「買樓送樓」優惠

一手市場近期出現新一波小型發展商推盤攻勢，多個單幢新盤應市，低價出擊已成為常態，亦有向買家提供提清成交現金回贈、傢俬優惠等。然而，為搶佔市場焦點及客源，港島區有新盤首批入場價開出380萬元，呎價亦低於2萬元，比高峰期同區新盤價錢低出逾三成，更推出抽獎送多1伙優惠，對上一次出現「買樓送樓」已追溯到26年前，可見發展商為求去貨套現，不惜奇招推盤，銷售策略十分進取。

大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，自公布首張價單及開放示範單位予公眾參觀後，市場反應熱烈，當中一房及兩房單位需求殷切，為回應市場需求加推2號價單。彭偉雄稱，新價單根據單位的戶型、樓層及座向等因素而調整價格，希望能繼續吸引一眾投資者及用家入場；至於合共推出的81伙的銷售安排，他指要視乎市場走勢再作決定，會盡快對外公布。

西營盤一帶新盤向來矜貴，過去開售呎價動輒達到2萬、3萬元水平。如新世界發展(017)旗下「瑧蓺」於2016年以折實平均呎價17,947元首推50伙，其中一個實用面積221方呎開放式單位，定價達1,003.4萬元，折實售價約802.7萬元，呎價高見逾3.6萬元，屬當時全港開放式呎價最貴紀錄。由此可見，尚逸今次開價水平比區內新盤開價低出一大截。

值得留意，本月初區內有另一個新盤開售，首批單位呎價超過2.1萬元，兩個樓盤的開售時間只相差約兩個星期，但在月初買入另一個樓盤的買家，恐怕已經要「坐艇」。該盤最新連錄4伙撻訂個案，單位成交價介乎499.2萬元至596.4萬元，合共成交金額約2,249.3萬元，眾買家「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，意味已放棄交易，料遭殺訂共逾112萬元。