地皮截標｜堅尼地城住宅地接獲6份標書符預期 新地長實會德豐等競投

今個財政年度首幅住宅官地、位於堅尼地城西寧街與域多利道交界今日(30日) 截標，地政總署公布，地皮接獲6份標書，符合市場預期。現場消息指，是次入標發展商包括在同區擁有項目的會德豐地產、新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、嘉華國際(173)、鷹君集團(041)，而信和置業(083)與招商局置地(978)合資競投。

嘉華地產發展及租務總監尹紫薇表示，港島地皮供應罕有，集團是次獨資入標，而出價已反映地皮發展年期較長等因素。會德豐地產物業發展高級經理何偉錦指，地皮位處港島，加上集團於鄰近擁有發展項目，故決定獨資入標，又稱出價已考慮市況等因素。另外，新地回覆傳媒查詢時表示，是次以獨資身份入標。