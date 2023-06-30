地皮截標｜堅尼地城住宅地接獲6份標書符預期 新地長實會德豐等競投

今個財政年度首幅住宅官地、位於堅尼地城西寧街與域多利道交界今日(30日) 截標，地政總署公布，地皮接獲6份標書，符合市場預期。現場消息指，是次入標發展商包括在同區擁有項目的會德豐地產、新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、嘉華國際(173)、鷹君集團(041)，而信和置業(083)與招商局置地(978)合資競投。
嘉華地產發展及租務總監尹紫薇表示，港島地皮供應罕有，集團是次獨資入標，而出價已反映地皮發展年期較長等因素。會德豐地產物業發展高級經理何偉錦指，地皮位處港島，加上集團於鄰近擁有發展項目，故決定獨資入標，又稱出價已考慮市況等因素。另外，新地回覆傳媒查詢時表示，是次以獨資身份入標。
是次截標的地皮位於內地段第9094號，地盤面積約24,327方呎，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途。作私人住宅用途的最高樓面面積約24.33萬方呎。作非工業(不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站)用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。
中原張競達：地皮條件限制對出價影響輕微
中原測量師行張競達表示，港島區小型地皮罕有，是次入標反應合符市場預期。上述地皮可建樓面面積規模及發展潛力都較鄰近的堅尼地城西寧街及域多利道內地段第9069號地皮大，加上堅尼地城市區地皮供應罕有，位置鄰近堅尼地城港鐵站，交通方便，相信地皮具有一定的吸引力。雖然地皮加入單位最低面積，以及保育條款，但相信對發展商出價及發展影響輕微，預計每方呎樓面地價約9,500元，總值約23.1億元。
市場下調估值 最低每方呎僅4000元
市場對上述地皮估值原先介乎約21.9億至23.1億元，每方呎樓面價介乎約9,000至9,500元。受近期樓市氣氛轉弱影響，有測量師行近日將地皮估價下調，最低為約9.7億元，即每方呎樓面價僅約4,000元。雖然市場預期發展商出價會較為保守，惟相信流標風險不大。