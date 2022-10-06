地皮截標｜市建局土瓜灣榮光街項目共接獲7份標書

市建局以「小區發展」模式規劃的土瓜灣重建項目，當中榮光街／崇安街項目今日(6日)中午截標。市建局公布，合共接獲7份標書，符合市場預期。

市建局董事會設立的招標遴選小組將評審各標書，並會就批出本項目發展協議向市建局董事會提交建議，由董事會作最終決定。

消息指，是次入標財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、會德豐地產、英皇集團(163)、信和置業(083)，以及鷹君(041)。

入標財團：出價已考慮加息因素

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，項目享有海景，亦鄰近港鐵站，出價已反映市況及加息等因素，將計劃發展小型單位，並認為香港息口會逐步跟隨美息走勢，可能會加息。

英皇集團(國際)物業經理蔡宏基指，集團已考慮加息等因素，現時市區地皮有剛性需求，且土瓜灣區發展成熟，初步計劃發展中小型單位。

料提供約 560 伙 面積最少 300 方呎

榮光街／崇安街項目位於榮輝大廈及旭日豪庭之間，地盤面積約3.1萬方呎，總樓面面積近27.9萬方呎，當中住宅總樓面面積共約23.2萬方呎，預計可提供約560伙住宅單位，規定單位實用面積最少300方呎，而當中半數單位須不大於480方呎。綜合市場對該項目估值介乎約27.9億至36.2億元，每方呎樓面地價約1萬元至1.3萬元。

市建局早前就項目邀請31家發展商及財團入標，而成功取得本項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。發展商及財團亦須按發展協議中所列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目。