地皮截標｜灣仔「限呎」住宅地收至少20份標書

本港第二幅「限呎」住宅官地、位於灣仔皇后大道東269號的地皮已於今日(17日)中午12時截標。綜合市場消息，暫接獲最少20份標書，反應踴躍，今日於現場遞交標書的財團包括恒基地產(012)、長江實業集團(1113)、會德豐、信和置業(083)、中國海外(688)、嘉華國際(173)、華懋、鷹君(041)、遠東發展(035)、永泰地產(369)、佳明集團(1271)、建灝地產、百利保(617)及富豪國際(078)、旭日企業(393)、漢國置業(160)、中信泰富地產等。

灣仔地皮供應罕有 限呎影響不大

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦向傳媒表示，集團是次獨資入標，認為灣仔地皮供應罕有，且地皮位置近灣仔地鐵站。

建灝地產行政總監林綺華指，港島區新盤供應一向較少，計劃用作發展中小型住宅，認為限呎影響不大。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，集團於灣仔區有發展經驗，且該區是有特色的區域，限呎條款未有影響出價。

佳明集團項目經理曾嘉敏說，是次屬獨資入標，由於集團未來新盤都會以約280方呎為標準去規劃，故限呎條款影響有限，惟對單位售價或有影響，但政府放寬按揭保險，相信市場對280方呎單位的承接力仍足夠。

市場估值最高近 21 億

是次截標地皮為灣仔皇后大道東的內地段第9061號用地，現址為教育局呂祺教育服務中心，毗鄰私樓慧賢軒，距離港鐵灣仔站約10分鐘步程。地盤面積約1.32萬方呎，最高可建樓面面積約11.62萬方呎。綜合市場估值介乎約16億至近21億元，每方呎樓面地價約1.4萬至1.8萬元。