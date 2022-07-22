地皮截標｜西營盤醫院道住宅地最少接獲10份標書 恒地信置英皇有份

西營盤醫院道內地段第8872號住宅地於今日(22日)中午12時截標，現場所見最少接獲10份標書，入標財團包括恒基地產(012)、信和置業(083)、英皇國際(163)、漢國集團(160)、百利保(617)及富豪國際(078)等。

該地皮地盤面積約為5,372方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面面積42,978方呎。

英皇國際高級物業主任蔡宏基表示，集團是次屬獨資入標，認為港島區住宅地供應罕有，地皮鄰近港鐵西營盤站及坐落名校網，料項目落成後單位景觀開揚，亦與集團同區的發展項目可產生協同效應。

漢國置業房地產部董事李振彪稱，是次屬獨資入標，由於地皮位處山坡，建築發展有一定難度，出價已考慮地皮條件及加息因素。

中原張競達：料每方呎地價 1.6 萬

中原地產測量師張競達表示，醫院道地皮位處半山，屬港島區罕有供應。地皮面對東華醫院，單位景觀相對開揚，高層單位或可享海景。地皮規模較細，是新財政年度賣地表中最細面積的地皮，適合發展中小型單位，預料會吸引中小型或大型發展商入標，估計每方呎樓面地價約16,000元，地價約6.9億元。

綜合市場預測該地皮估值介乎5.8億至8.5億元，每方呎樓面地價介乎13,500元至19,800元。