地皮流標｜市建局韋志成：貿然批出裕民坊商業項目將現虧蝕 擬年內引入住宅元素

市建局位於觀塘市中心的第4及第5發展區重建項目(即裕民坊位置)，於上周流標，市建局決定收回項目。該局行政總監韋志成今日(5日)在網誌稱，若然在市況低迷下，貿然批出土地，項目將出現財務虧蝕，故不會因一時的市場波動，而急於批出標書。他又透露，擬將項目由「商業用途」，改為加入住宅元素作混合發展，以提升吸引力，並期望年內再提交城規會申請。

韋志成在網誌解釋，收回裕民坊項目涉及的考慮，包括市場相關物業樓面的成交數據、發展商入標情況、標價是否在可接納的範圍和發展空間等因素，並認為項目涉及龐大開支，貿然批出，將出現財務虧蝕，亦降低市建局能投放在未來市區更新項目的資源。他又指，該局研究將上述用地由「商業用途」，改變為「其他指定用途(混合發展)」的發展模式，結合「一地多用」概念，在地盤獲准發展的地積比率為12倍，以及「浮動規劃參數」機制維持不變的基礎上，加入住宅發展元素，讓日後的中標發展商，可更靈活發展樓面作住宅、商業、酒店和零售等不同業務。

4 個市區重建項目 初步估算蝕達數十億

另外，由於樓市下調，令市建局的前期收入大幅減少。對此，韋志成透露，考慮到市建局在未來數年，有4個位於九龍城和旺角區的重建項目將推出招標，而上述4個項目皆在數年前樓價處於高位時收購，涉及的總收購支出超過160億元，他認為即使近日受通關消息刺激、樓價有回穩跡象，但地價的跌幅比樓價大，未必能夠回復到疫情和加息前的水平。

按現時市價估算，預料這批項目日後回標的地價，仍會有一定程度受壓，並預計招標所得的前期收入，不足以抵銷項目的收購支出，初步估算項目的總虧蝕將高達數十億元，嚴重影響市建局未來數年的財務和重建步伐。因此，他指當局重新檢視未來5年(2023/24年度至2027/28年度)的業務綱領，考慮是否需要分階段或推遲開展規模較大、流動資金撥備較多的重建項目