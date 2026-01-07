地皮開標｜信置財團16.1億奪佐敦谷彩興路住宅地 每呎地價4339元符預期

佐敦谷彩興路住宅地於上周五(2日)截標，成為2026年首幅截標住宅地。地政總署今日(7日)公布，以16.1億元批予信和置業(083)與鷹君(041)合資的財團，以可建樓面面積約37.1萬方呎計算，每方呎地價約4,339元，符合市場預期。
地皮於截標前市場估值介乎11.13億至18.55億元，折合每方呎樓面地價介乎約3,000至5,000元。是次入標發展商及財團主要為本地大型發展商，包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、會德豐地產、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)及盈信控股。
信置表示，是次中標充分展現集團對香港長遠發展前景充滿信心，集團將繼續積極尋找有潛力的發展機會，增添土地儲備，打造優質項目，為股東及持份者創造長遠價值。
信置主席黃永光表示，集團非常高興與鷹君共同投得2026年首幅住宅用地，為集團的土地儲備增添一幅上佳的地皮，更體現對香港長遠發展的堅定承諾。
信置執行董事田兆源指，隨著東九龍的進一步發展，集團深信該區具備巨大潛力。彩興路住宅地為優質市區地皮，坐擁完善的交通基礎設施和社區配套，集團將繼續精心打造優質住宅項目，融入創新科技元素，致力於構建智能家居設計和智慧型會所設施。
彩興路住宅地位於彩雲邨對面，地盤面積約41,226方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高樓面面積371,035方呎。
中原測量師行張競達認為，近月樓市交投氣氛明顯回暖，不論一手二手，交投均價量齊升，後市趨明朗，加上低息環境持續，令各大發展商投地意欲上升。中標發展商需興建社福機構設施，佐敦谷彩興路住宅地位處九龍市區半山位置，社區發展成熟，地皮規模適中，料可作中小型住宅發展。