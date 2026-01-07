地皮開標｜信置財團16.1億奪佐敦谷彩興路住宅地 每呎地價4339元符預期

佐敦谷彩興路住宅地於上周五(2日)截標，成為2026年首幅截標住宅地。地政總署今日(7日)公布，以16.1億元批予信和置業(083)與鷹君(041)合資的財團，以可建樓面面積約37.1萬方呎計算，每方呎地價約4,339元，符合市場預期。

地皮於截標前市場估值介乎11.13億至18.55億元，折合每方呎樓面地價介乎約3,000至5,000元。是次入標發展商及財團主要為本地大型發展商，包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、會德豐地產、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)及盈信控股。

信置表示，是次中標充分展現集團對香港長遠發展前景充滿信心，集團將繼續積極尋找有潛力的發展機會，增添土地儲備，打造優質項目，為股東及持份者創造長遠價值。