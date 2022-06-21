地皮開標｜太古地產19.6億奪灣仔「限呎」住宅地 呎價近1.7萬

本港第二幅「限呎」住宅官地、位於灣仔皇后大道東269號的地皮今日(21日)開標，地政總署公布，太古地產(1972)以19.6216億元投得，每方呎樓面地價約16,888元，接近市場估值上限。

該地皮上周五(17日)截標，合共接獲21份標書，反應踴躍，入標財團包括恒基地產(012)、長江實業集團(1113)、會德豐、信和置業(083)、中國海外(688)、嘉華國際(173)、華懋、鷹君(041)、遠東發展(035)、永泰地產(369)、佳明集團(1271)、建灝地產、百利保(617)及富豪國際(078)、旭日企業(393)、漢國置業(160)、中信泰富地產等。

是次截標地皮為灣仔皇后大道東的內地段第9061號用地，現址為教育局呂祺教育服務中心，毗鄰私樓慧賢軒，距離港鐵灣仔站約10分鐘步程。地盤面積約1.32萬方呎，最高可建樓面面積約11.62萬方呎。綜合市場估值介乎約16億至近21億元，每方呎樓面地價約1.4萬至1.8萬元。

太古地產近年積極於灣仔區進行收購及發展，包括早前已推出應市的EIGHT STAR STREET，另集團早前完成收購灣仔皇后大道東46至56號的寶華大廈，連同蘭杜街1至11號及晏頓街2至12號，將興建28層高商廈，涉21.5萬方呎樓面，預計將於明年落成。