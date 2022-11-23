地皮開標｜新地2.96億奪觀塘安達臣道商業地 擬建中等檔次民生商場

觀塘安達臣道商業地價急「插水」！地政總署今日(23日)公布，上周五截標的商業地由新鴻基地產(016)以2.96億元成功投得，以可建樓面約11萬方呎計算，每方呎樓面地價僅約2,684元，除較市場預期下限低約20%外，亦較領展(823)今年8月底中標地價大跌超過五成。

是次開標的安達臣道第二幅商業地，屬測量約份第3約地段第1077號用地，地盤面積近5.74萬方呎，最高樓面面積約11萬方呎。市場早前預計地皮估值介乎約3.7億至6億元，每方呎樓面地價介乎3,355元至5,500元。該地皮上周五截標時共接獲4份標書，除新地外，包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)及領展。