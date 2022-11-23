地皮開標｜新地2.96億奪觀塘安達臣道商業地 擬建中等檔次民生商場

觀塘安達臣道商業地價急「插水」！地政總署今日(23日)公布，上周五截標的商業地由新鴻基地產(016)以2.96億元成功投得，以可建樓面約11萬方呎計算，每方呎樓面地價僅約2,684元，除較市場預期下限低約20%外，亦較領展(823)今年8月底中標地價大跌超過五成。
是次開標的安達臣道第二幅商業地，屬測量約份第3約地段第1077號用地，地盤面積近5.74萬方呎，最高樓面面積約11萬方呎。市場早前預計地皮估值介乎約3.7億至6億元，每方呎樓面地價介乎3,355元至5,500元。該地皮上周五截標時共接獲4份標書，除新地外，包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)及領展。
新地雷霆：預計總投資額約10億
新地副董事總經理雷霆向傳媒表示，集團很高興投得地皮，該區將來人口密度高，預計興建中等檔次的民生商場，預計總投資約10億元。
領展今年8月以7.66億元投得區內商業地，每方呎樓面地價約5,501元，相比之下，是次成交價低約51%。
張翹楚：成交價更能反映現市況地價及商用物業價值
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，是次中標價符合預期，因上一次領展的中標價較第二標高出約72.2%，而是次成交價更能反映現市況地價及商用物業的價值。他續指，商業地比住宅地跌幅較大，除了因供應與庫存量大、空置率遠高於住宅以外，也因為投資商用物業回本及達至收益平衡時間長有關，加上商用物業比較少散售，變相「變現」(現金流回籠)時間較長，風險較住宅發展高。