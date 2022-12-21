地皮開標｜長實87億奪啟德2A區住宅地 每方呎地價6138元低預期兩成

地政總署公布，長江實業集團(1113)以87.03億元奪啟德第2A區4號、5(B)號及10號地皮，每方呎樓面地價約6,138元，較市場預期下限的8,000元，低約23.3%；並重返8年前水平，當時會德豐地產於2014年5月以25.2億元投得啟德第1H區3號地皮，每方呎樓面地價約6,101元。

地皮上周五(16日)雖然有7個財團遞交標書，惟最終公布接獲6份標書，入標財團除長實外，有會德豐地產、恒基地產(012)、南豐集團、旭日國際，而信和置業(083)、嘉華國際(173)及鷹君(041)合組入標；而新鴻基地產(016)則沒有遞交有效的標書。

料發展中小型住宅單位

長江實業執行董事吳佳慶表示，對今次以相宜價錢投得啟德新區的大型地皮感到非常高興。該項目地理條件優越，位處宋皇臺港鐵站上蓋，日後亦有地下購物街連接九龍城傳統區域及啟德港鐵站，預料落成後的中小型住宅單位將廣受歡迎，可望帶來非常理想的回報。