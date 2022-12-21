地皮開標｜長實87億奪啟德2A區住宅地 每方呎地價6138元低預期兩成

地政總署公布，長江實業集團(1113)以87.03億元奪啟德第2A區4號、5(B)號及10號地皮，每方呎樓面地價約6,138元，較市場預期下限的8,000元，低約23.3%；並重返8年前水平，當時會德豐地產於2014年5月以25.2億元投得啟德第1H區3號地皮，每方呎樓面地價約6,101元。
地皮上周五(16日)雖然有7個財團遞交標書，惟最終公布接獲6份標書，入標財團除長實外，有會德豐地產、恒基地產(012)、南豐集團、旭日國際，而信和置業(083)、嘉華國際(173)及鷹君(041)合組入標；而新鴻基地產(016)則沒有遞交有效的標書。
料發展中小型住宅單位
長江實業執行董事吳佳慶表示，對今次以相宜價錢投得啟德新區的大型地皮感到非常高興。該項目地理條件優越，位處宋皇臺港鐵站上蓋，日後亦有地下購物街連接九龍城傳統區域及啟德港鐵站，預料落成後的中小型住宅單位將廣受歡迎，可望帶來非常理想的回報。
張翹楚：政府傾向以貼近市場價批地
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，是次地價重返約8年前水平，若計及建築成本，未來落成後呎價約1.7萬元水平。不過他認為，如今土地的「麵粉」價錢雖然便宜，惟不等如未來落成後的樓盤「麵包」售價都要便宜，強調「麵粉」同「麵包」屬兩個不同市場，估計將來項目開售呎價約1.7萬元水平的機會不大。
張翹楚指，美國方面加息速度放緩，預計本港明年首季尾樓市將出現「小陽春」，相信發展商投地意欲仍高，政府亦傾向以貼近市場價批地。倘來年樓市明顯好轉，預料發展商出價投地未必如目前般審慎，有利地價回升。
啟德第2A區4號、5(B)號及10號地盤，地皮面積約21.4萬方呎，最高可建面積141.8萬方呎，料可提供約1,750伙，為本季度規模最大之官地，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途，不包括將由買方按照賣地條件所興建的兩所安老院舍暨日間護理單位、家長/親屬資源中心和留宿幼兒中心的政府地方的樓面面積。地皮於2020年5月曾以商業用地形式推出招標，惟最終流標收場。政府其後將地皮改劃作住宅用途重推。市場對地皮估值介乎約113億至146億元，即每方呎樓面地價約8,000元至1.03萬元。